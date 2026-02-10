Το όνομα του Φρανκ Ριμπερί ενεπλάκη στην υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν και ο δικηγόρος του φρόντισε να διαψεύσει τα πάντα, τονίζοντας ότι θα κινηθεί νομικά για την προστασία του παλαίμαχου Γάλλου ποδοσφαιριστή και της οικογένειάς του.

Τη Δευτέρα (9/2) τα γαλλικά ΜΜΕ προκάλεσαν αναστάτωση στον κόσμο του ποδοσφαίρου καθώς ανέφεραν πως το όνομα του Ριμπερί εμπλέκεται στυς «φακέλους Έπσταϊν» που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα, αυτό που αναφέρονταν στα δημοσιεύματα, ήταν το εξής…

«Γύρω στον Ιανουάριο, Φεβρουάριο του 2002, ο Σιλβέν Κορμιέ προσλήφθηκε ως ασκούμενος δικηγόρος. Το πρόσωπό του μου έλεγε κάτι, αλλά δεν μπορούσα να το θυμηθώ. Λίγα χρόνια πριν, είχε χτυπήσει την πρώην σύντροφό του μπροστά μου σε ένα κέντρο διασκέδασης και την είχα συμβουλεύσει να υποβάλει καταγγελία. Τότε ήρθε με τον Φρανκ Ριμπερί και η Δικαστική Αστυνομία στις Βερσαλλίες έφτασε επειδή ζήτησε να του φέρουν 14χρονα κορίτσια».

Δημοσιεύματα που προκάλεσαν την αντίδραση του Μπρούσα Κάρλο Αλμπέρτο, δικηγόρου του παλαίμαχου Γάλλου ποδοσφαιριστή, ο οποίος έκανε λόγο για «fake news» και τόνισε ότι θα κινηθεί νομικά προκειμένου να προστατευθούν ο Ριμπερί με την οικογένειά του και να τιμωρηθούν όσοι διαρρέουν όλα αυτά, τα οποία, όπως είπε, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.