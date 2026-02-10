Η Μαρία Καρυστιανού έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, μιλώντας για τη δημιουργία κόμματος και σχολιάζοντας την επικείμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ τοποθετήθηκε ξανά για το θέμα των αμβλώσεων.

Αρχικά, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά και μιλώντας στο BankingNews.gr, είπε: «Έκπληξη και ανησυχία βέβαια μου δημιουργεί το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης χωρίς να κάνει καμία ανακοίνωση τίποτα, θα καθίσει στο τραπέζι να συζητήσει. Μου δημιουργεί και ανασφάλεια και πολλά ερωτηματικά. Να συζητήσει τι. Υπό αυτές τις συνθήκες όχι. Και αν θέλετε θεωρώ προσβλητικό για τον Έλληνα πρωθυπουργό να δίνεται αυτό το τελεσίγραφο. Επιθετικές θέσεις και ένα τελεσίγραφο και ελάτε να συζητήσουμε και ο πρωθυπουργός να πηγαίνει στη συζήτηση χωρίς να έχει κάνει καμία δήλωση».

«Με βάση τα δεδομένα που έχουμε δει όλοι μας ως πολίτες, μιλάω αυτή τη στιγμή βλέποντας την επιθετική στάση της Τουρκίας. Ακούγοντας τον κ. Φιντάν, τον υπουργό Εξωτερικών, να μιλάει ότι δεν θα σηκωθούμε από το τραπέζι εάν δεν βρούμε μία λύση, μία λύση και έχοντας στο κεφάλι μας μία νάυτες που διαχωρίζει το Αιγαίο στα δύο επ’ αορίστου, χωρίς να έχουμε βγάλει εμείς δική μας από τη νύχτα, χωρίς να έχουμε καν πει κάτι σε όλη αυτή την επίθεση που δεχόμαστε αυτές τις μέρες», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Για τις αμβλώσεις

Στη συνέντευξη που έδωσε, αναφέρθηκε και στις δηλώσεις που έκανε για το θέμα των αμβλώσεων, σημειώνοντας ότι μπορεί να ξεσηκώθηκαν αντιδράσεις, ωστόσο η ίδια μίλησε ως παιδίατρος και επειδή ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Θα σας πω ότι το θέμα των αμβλώσεων δεν το έφερα εγώ στο προσκήνιο. Αναγκαστικά μου έγινε μια ερώτηση», είπε, προσθέτοντας: «έχουμε 68.000 γεννήσεις τον χρόνο και έχουμε γύρω στις 250.000 αμβλώσεις το χρόνο. Επίσης, γνωρίζω επίσης ότι η νούμερο ένα αιτία για τις αμβλώσεις είναι η οικονομική ένδεια. Είναι η ακρίβεια και θεωρώ ότι μια κοινωνία φροντιστής θα πρέπει να μεριμνήσει για αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν να έχεις ένα σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και να έχεις από την άλλη ανθρώπους που θέλουν να κάνουν παιδιά, αλλά δεν μπορούν να το υποστηρίξουν οικονομικά».

Για το κόμμα

Η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας για τη δημιουργία κόμματος, δήλωσε ότι «γεννήθηκε από την κοινωνία λόγω ανάγκης».

«Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το κόμμα, θεωρώ δίκαιο να ξαναθυμηθούμε λίγο την ιστορία του, γιατί η ιστορία του και το πώς ξεκίνησε, πώς γεννήθηκε θα δώσει και τις πιο πολλές απαντήσεις», είπε, περιγράφοντας το ως «κίνημα των πολιτών» και ως «μια πραγματική και ουσιαστική κοινωνική αντιπολίτευση».

«Εργαζόμαστε πολύ πάνω σε αυτό. Όλες οι ομάδες συνεχώς εμπλουτίζονται. Οι ομάδες με καινούργιους επιστήμονες που θέλουν να συνδράμουν στο εγχείρημα», είπε, προσθέτοντας: «Για το όνομα του κόμματος ακόμη δεν έχω κάτι να σας πω».

«Με έχουν πει και ακροαριστερά και ακροδεξιά, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει ταμπέλα σε αυτό που πάμε να κάνουμε εμείς. Αν θέλετε μπορώ να πω ότι μιλάμε για μια καινούργια ιδεολογία, μία καινούργια ιδεολογία που έχει πάνω από όλα τον άνθρωπο. Κοινωνική δικαιοσύνη, κράτος δικαίου», είπε ως προς την ιδεολογία του κόμματος.