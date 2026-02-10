Την ανάγκη η Ευρώπη να στηρίξει και να δώσει προοπτική στον αμπελοοινικό τομέα, υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τη νομοθετική πρόταση και τη δέσμη μέτρων στήριξης της EE για τους οινοπαραγωγούς.

Ο κ. Τσιόδρας τόνισε ότι τα νέα μέτρα κινούνται στη σωστή κατεύθυνση αφού «πράγματι χρειαζόμαστε ουσιαστική απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου, επενδύσεις με κάλυψη μέχρι και 80% του κόστους για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, ισχυρά προγράμματα ενίσχυσης του οινοτουρισμού και προώθησης των ευρωπαϊκών κρασιών, για καλύτερη πρόσβαση σε αγορές τρίτων χωρών, ένα πιο ασφαλές πλαίσιο για τους οίνους με λιγότερο αλκοόλ και για τα αρωματισμένα οινικά προϊόντα».

Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη ο τομέας αυτός να αποτελέσει έναν από τους σημαντικούς πυλώνες της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, συμπληρώνοντας ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις, όπως «οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, το αυξανόμενο κόστος παραγωγής και ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον που επηρεάζει άμεσα τις εξαγωγές αφού οδηγεί σε αύξηση των δασμών, όπως συμβαίνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σημείωσε, δε, ότι ο ευρωπαϊκός αμπελοοινικός τομέας είναι ο πιο ισχυρός στον κόσμο αφού στηρίζει πάνω από 3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, συνεισφέρει περίπου 130 δισ. ευρώ στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ και διατηρεί ζωντανές τις αγροτικές κοινότητες, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της δημογραφικής ερήμωσης.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι «το κρασί δεν είναι απλώς ένα ακόμη γεωργικό προϊόν, είναι μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής μας κληρονομιάς, προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας και ταυτόχρονα μοχλός βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης. Οφείλουμε να το στηρίξουμε και να του δώσουμε προοπτική»