Η Allwyn International AG και η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσαν το ποσοστό των μετόχων που άσκησαν το δικαίωμα εξόδου στο πλαίσιο της επιχειρηματικής συνένωσης των δύο εταιρειών και ενημέρωσαν για το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Οι δύο πλευρές επιβεβαιώνουν ότι οι υπόλοιπες ρυθμιστικές εγκρίσεις και οι λοιπές προϋποθέσεις ολοκλήρωσης προχωρούν όπως αναμενόταν και εκτιμούν ότι θα ληφθούν και θα ικανοποιηθούν, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία του δεύτερου μεγαλύτερου εισηγμένου παρόχου λοταριών και τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως.

Τι έδειξε η άσκηση του δικαιώματος εξόδου

Μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΟΠΑΠ στις 7 Ιανουαρίου 2026, μέτοχοι που κατείχαν 50.154.474 μετοχές δικαιούνταν να διαθέσουν τις μετοχές τους έναντι χρηματικού ανταλλάγματος από τον ΟΠΑΠ, ύψους 19,04 ευρώ ανά μετοχή.

Η περίοδος άσκησης έληξε στις 9 Φεβρουαρίου 2026. Κατά το διάστημα αυτό, το δικαίωμα εξόδου ασκήθηκε έγκυρα για 23.959.850 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 6,7% του συνόλου των μετοχών του ΟΠΑΠ, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών.

Το συνολικό χρηματικό αντάλλαγμα για τους μετόχους που άσκησαν έγκυρα το δικαίωμα εξόδου ανέρχεται σε 456 εκατ. ευρώ. Το ποσό θα καταβληθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ η διασυνοριακή μετατροπή του ΟΠΑΠ.

Χρηματοδότηση και επόμενα βήματα μέχρι τη μεταφορά έδρας

Η Allwyn αναφέρει ότι έχει δεσμεύσει τραπεζικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης και ρευστότητα για την καταβολή του ποσού του χρηματικού ανταλλάγματος, ενώ έχουν γίνει διευθετήσεις με τον ΟΠΑΠ ώστε οι δεσμευμένοι πόροι να είναι διαθέσιμοι στη συνενωμένη εταιρεία για τον σκοπό αυτό.

Παράλληλα, η Allwyn σημειώνει ότι θα αξιολογήσει τις συνθήκες της αγοράς για πιθανή χρηματοδότηση με εξασφαλίσεις από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, προκειμένου να χρηματοδοτήσει μέσω αυτής την καταβολή του ποσού, αντί για τους δεσμευμένους μηχανισμούς χρηματοδότησης.

Μετονομασία σε Allwyn AG και νέα μετοχική σύνθεση

Το επόμενο βασικό βήμα της συναλλαγής είναι η υλοποίηση της διασυνοριακής μετατροπής του ΟΠΑΠ, με μεταφορά της έδρας του στο Λουξεμβούργο, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο. Με την ολοκλήρωση της μεταφοράς, ο ΟΠΑΠ θα μετονομαστεί σε Allwyn AG.

Μετά τη μεταφορά της έδρας, η Allwyn αναμένει ότι θα εισφέρει τα περιουσιακά της στοιχεία στον ΟΠΑΠ, με αντάλλαγμα την έκδοση 445.684.184 νέων μετοχών. Λαμβάνοντας υπόψη την άσκηση του δικαιώματος εξόδου, η συνενωμένη εταιρεία θα έχει 770.799.070 μετοχές, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, εκ των οποίων το 78,4% θα κατέχεται έμμεσα από τον Όμιλο KKCG και το 21,6% θα αποτελεί την ελεύθερη διασπορά, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που κατέχει η J&T ARCH, σημερινός μέτοχος μειοψηφίας στην Allwyn.

Τι δήλωσαν οι διευθύνοντες σύμβουλοι

Ο Robert Chvatal, Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn, δήλωσε: «Το ποσοστό των μετόχων που επέλεξαν να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου έναντι χρηματικού [Business/Internal Use] ανταλλάγματος – το οποίο αντιπροσωπεύει μόλις το 6,7% των μετόχων του ΟΠΑΠ – αποτελεί μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στα οφέλη αυτής της συναρπαστικής συναλλαγής. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι υπόλοιποι μέτοχοι θα είναι επενδυτές στη συνενωμένη εταιρεία. Προχωράμε καλά προς την ολοκλήρωση της συνένωσης της Allwyn με τον ΟΠΑΠ – ένα σημαντικό ορόσημο, που θα μας τοποθετήσει ως το δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο πάροχο λοταριών και τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τη φιλοδοξία μας να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και να καινοτομούμε, προσφέροντας παράλληλα μακροπρόθεσμη αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας».

Ο Jan Karas, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεχιζόμενη πρόοδο ως προς τη συνένωση του ΟΠΑΠ με την Allwyn, καθώς και για την ευρεία εμπιστοσύνη που έδειξαν οι μέτοχοι στα οφέλη της συναλλαγής. Πρόκειται για μια κομβική εξέλιξη που θα αναδιαμορφώσει το μέλλον του κλάδου μας, θα οδηγήσει στην εισαγωγή ενός κορυφαίου παγκόσμιου παίκτη στον τομέα των λοταριών και των τυχερών παιχνιδιών στο ελληνικό χρηματιστήριο και θα δημιουργήσει πολλαπλά οφέλη για τους εταίρους μας».