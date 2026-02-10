Μετά από ένα 2025 με ισχυρή οργανική ανάπτυξη, η Coca-Cola HBC «βλέπει» το 2026 ως χρονιά περαιτέρω επέκτασης σε όλες τις κατηγορίες δραστηριότητάς της και συνέχισης της προόδου στους μεσοπρόθεσμους στόχους που έχει θέσει, παρότι το γεωπολιτικό και μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει απαιτητικό για την κατανάλωση.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, η εστίαση στην υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της εταιρείας οδήγησε σε σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 8,1% σε οργανική βάση για τη χρήση του 2025.

Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 2,8% σε οργανική βάση, κυρίως λόγω των επιδόσεων στα ανθρακούχα αναψυκτικά (+2,5%) και στα ποτά ενέργειας (+28,3%).

Τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 5,1% σε οργανική βάση, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων πρωτοβουλιών διαχείρισης αύξησης εσόδων (RGM) και του χαμηλότερου επιπέδου πληθωρισμού. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,9% σε δημοσιευμένη βάση στα 11.604,5 εκατ. ευρώ λόγω της ισχυρής οργανικής αύξησης. Επίσης καταγράφηκε αύξηση του μεριδίου αγοράς σε αξία κατά 80 μονάδες βάσης στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά.

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1.356,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 13,8% σε δημοσιευμένη βάση και 11,5% σε οργανική βάση. Το συγκρίσιμο λειτουργικό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά 60 μονάδες βάσης σε δημοσιευμένη βάση ανερχόμενο σε 11,7% και κατά 40 μονάδες βάσης σε οργανική βάση. Το συγκρίσιμο περιθώριο μεικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 70 μονάδες βάσης, σε 36,8%, ως αποτέλεσμα της καλής λειτουργικής μόχλευσης.

Τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό των εσόδων αυξήθηκαν κατά 10 μονάδες βάσης, λόγω των υψηλότερων επενδύσεων μάρκετινγκ με στόχο την αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης. Η απόδοση επενδεδυμένων κεφαλαίων (ROIC) ενισχύθηκε κατά 100 μονάδες βάσης, στο 19,4%, λόγω της υψηλότερης κερδοφορίας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση το προτεινόμενο τακτικό μέρισμα είναι στα 1,20 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 17% σε ετήσια βάση.

Οι όγκοι πωλήσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,6%, παρά την υψηλή συγκριτική βάση. Ο όγκος πωλήσεων των ανθρακούχων αναψυκτικών μειώθηκε ελαφρώς, αν και σημειώθηκε υψηλή μονοψήφια αύξηση στην CokeZero και αύξηση στην Sprite κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό. Υψηλή διψήφια αύξηση καταγράφηκε στα ποτά ενέργειας.

Ο όγκος πωλήσεων των μη ανθρακούχων αναψυκτικών παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, καθώς η μικρή αύξηση της κατηγορίας του εμφιαλωμένου νερού αντισταθμίστηκε από τη μείωση της κατηγορίας των χυμών κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό. Τα ποτά για αθλούμενους σημείωσαν ισχυρή διψήφια αύξηση σε μικρή συγκριτική βάση.

Στις στρατηγικές προτεραιότητες και επενδύσεις του έτους περιλαμβάνονται:

-Συμφωνία εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa στις 21 Οκτωβρίου 2025, με την οποία θα ενωθούν δύο κορυφαίες εταιρείες εμφιάλωσης στην Αφρική με στόχο την επίτευξη βιώσιμης και κερδοφόρας ανάπτυξης.

-Συνεχιζόμενη στενή συνεργασία με την The Coca-Cola Company, για την ενίσχυση της ανάπτυξης των ανθρακούχων αναψυκτικών μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών, όπως η καμπάνια «Sharea Coke», με κύριο στόχο την αύξηση των συναλλαγών και την περαιτέρω ενίσχυση της αξίας του σήματος.

-Συνεχείς κορυφαίες επιδόσεις στα ποτά ενέργειας, με δέκατο συνεχόμενο έτος ισχυρής διψήφιας ανάπτυξης, χάρη στις καινοτομίες του Monster και των Predator και Fury στην Αφρική.

– Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων του καφέ στο κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης, τόσο του Costa Coffee όσο και του Caffè Vergnano, στα πλαίσια υλοποίησης της στρατηγικής απόφασης για εστίαση στο συγκεκριμένο κανάλι.

-Συνεχιζόμενη επένδυση στις εξειδικευμένες δυνατότητες της εταιρείας, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για την ενίσχυση των πρωτοβουλιών διαχείρισης αύξησης των εσόδων και της εξατομικευμένης υλοποίησης της στρατηγικής στην αγορά, αυξάνοντας την αξία για την Coca-Cola HBC και τους πελάτες.

-Ηγετική θέση όσον αφορά τη βιωσιμότητα σημειώνοντας σημαντική πρόοδο ως προς τους στόχους της Coca-Cola HBC για το Mission 2025.

Ο Zoran Bogdanovic, διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε: «Είμαι περήφανος, καθώς πετύχαμε ισχυρή ανάπτυξη για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ως αποτέλεσμα της στοχευμένης υλοποίησης των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων. Με στοχευμένες επιλογές για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων 24/7 κατανάλωσης, πετύχαμε αύξηση του μεριδίου αγοράς και ανάπτυξη του όγκου πωλήσεων στα ανθρακούχα αναψυκτικά και τα ποτά ενέργειας, κατηγορίες στρατηγικής μας προτεραιότητας. Συνεχίσαμε τις στοχευμένες επενδύσεις στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας, εστιάζοντας στον ψηφιακό τομέα, τα δεδομένα και τις λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να ενισχύσουμε την εξατομικευμένη υλοποίηση της στρατηγικής μας στην αγορά και την ανάπτυξη. Ευχαριστούμε τις ομάδες μας για την συνεχή προσπάθεια και αφοσίωσή τους, τους πελάτες μας, την The Coca-Cola Company και όλους τους συνεργάτες μας για τη συνεχή υποστήριξή τους.

Ενισχύσαμε συνεργασίες με πελάτες που δημιουργούν οφέλη για το περιβάλλον και τις κοινότητες, σημειώνοντας παράλληλα πρόοδο όσον αφορά τους στόχους που έχουμε θέσει στο πλαίσιο των Mission 2025 και Net Zero by40. Αξιοποιήσαμε ευκαιρίες μέσω του The Coca-Cola HBC Foundation, προκειμένου να προσφέρουμε ουσιαστική στήριξη σε κοινότητες που επλήγησαν από πυρκαγιές και πλημμύρες στις αγορές μας.

Το 2025 ανακοινώσαμε επίσης την εξαγορά-ορόσημο της Coca-Cola Beverages Africa. Έχοντας παρουσία στη Νιγηρία για σχεδόν 75 χρόνια και με την προσθήκη της Αιγύπτου πριν από τέσσερα χρόνια, διαθέτουμε βαθιά κατανόηση της Αφρικής και είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας.

Παρότι αναμένουμε το μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον να εξακολουθήσει να παρουσιάζει προκλήσεις το 2026, παραμένουμε πεπεισμένοι ότι χάρη στους ταλαντούχους ανθρώπους, τις εξειδικευμένες δυνατότητες και το μοναδικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας 24/7 κατανάλωσης, θα σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά τους μεσοπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης που έχουμε θέσει».