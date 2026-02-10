Στην Ολομέλεια εισάγονται αύριο, Τετάρτη, δύο πρωτόκολλα συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου στον τομέα της στρατιωτικής εκπαίδευσης.

Το πρώτο πρωτόκολλο, υπογεγραμμένο από τον Αύγουστο του 2022 στο Κάιρο, δίνει τη δυνατότητα σε Έλληνες αξιωματικούς να φοιτήσουν στην Ανώτερη Στρατιωτική Ακαδημία Nasser και στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών της Αιγύπτου. Το δεύτερο πρωτόκολλο, υπογεγραμμένο από τον Ιούλιο του 2021 στην Αθήνα, αφορά την εκπαίδευση Αιγυπτίων αξιωματικών στα ελληνικά Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών και στις Σχολές Επιμόρφωσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας της Βουλής, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης είπε ότι «η εκπαίδευση αλλοδαπών αξιωματικών και υπαξιωματικών στις Στρατιωτικές μας Σχολές έχει πολλαπλά οφέλη, κυρίως για εμάς, για τη χώρα μας. Εμβαθύνει τις αμυντικές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδος και του κράτους προέλευσης του εκπαιδευμένου, ιδίως στις περιπτώσεις που το στέλεχος που θα μετεκπαιδευθεί στη χώρα μας αναλαμβάνει αργότερα θέσεις ευθύνης στην ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας του».

Σημείωσε επίσης ότι αυτές οι συμβάσεις φέρνουν τα στελέχη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε επαφή με τον τρόπο σκέψης, την κουλτούρα, την επιχειρησιακή λογική φιλικών δυνάμεων με την Ελλάδα, «ενισχύοντας την κατανόησή μας για τις διεθνείς εξελίξεις και διευκολύνοντας τη διαλειτουργικότητα και την αμυντική μας συνεργασία. Αντίστοιχα οφέλη κατανόησης, αλληλοκατανόησης και εμβάθυνσης των διμερών μας αμυντικών σχέσεων αντλούμε και από τη μετεκπαίδευση στελεχών μας σε Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές φιλικών και συμμαχικών μας κρατών».

«Οι συμφωνίες που συζητούμε σήμερα έρχονται να προστεθούν σε ένα ιστορικό εξαιρετικής διμερούς συνεργασίας, κορωνίδα της οποίας υπήρξε η συμφωνία για την οριοθέτηση των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών Ελλάδας και Αιγύπτου το 2020, όπως όλοι ξέρουμε, η οποία αποδομεί στην πράξη, αυτή η συμφωνία, αυθαίρετες και νομικά ανυπόστατες θεωρίες περί θαλασσίων ζωνών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπως όλοι γνωρίζουμε», σημείωσε επιπλέον ο κ. Δαβάκης και πρόσθεσε: «Με την ψήφιση των υπό κύρωση πρωτοκόλλων συνεργασίας με την Αίγυπτο, η Βουλή σήμερα θα συμβάλει στην περαιτέρω μετεξέλιξη της χώρας μας σε πάροχο διεθνούς στρατιωτικής εκπαίδευσης, στην εμβάθυνση των αμυντικών μας σχέσεων και της αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας μας με την Αίγυπτο για τα περιφερειακά ζητήματα και στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της επιχειρησιακής σύγκλισης μεταξύ των αμυντικών συστημάτων”.

Ο εισηγητής της ΝΔ Ανδρέας Κατσανιώτης, αναφέρθηκε στα δύο πρωτόκολλα συνεργασίας, λέγοντας ότι εμβαθύνουν την στρατηγική σχέση Ελλάδας-Αιγύπτου. «Η Ελλάδα και η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου δεν έχουν πλέον μία απλή διμερή σχέση. Έχουν μία στρατηγική σχέση βάθους, μία σχέση που διαμορφώνει ισορροπίες, επηρεάζει περιφερειακές εξελίξεις και ενισχύει την θέση της χώρας μας απέναντι σε προκλήσεις και αναθεωρητικές συμπεριφορές. Τα δύο πρωτόκολλα για την εκπαίδευση Ελλήνων και Αιγύπτιων αξιωματικών αποτελούν μέρος αυτής της στρατηγικής», είπε ο βουλευτής της ΝΔ και υπογράμμισε ότι «τα πρωτόκολλα αυτά δεν είναι έγγραφα τυπικής διεκπεραίωσης. Είναι εργαλεία ισχύος, είναι όπλα διπλωματίας, είναι επένδυση στη σταθερότητα, την αξιοπιστία και τη θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο».



Ως συνέχεια μιας ήδη θεσμοθετημένης συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, στον στρατιωτικό τομέα που στοχεύει στη σύσφιξη των σχέσεων μέσω της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης στελεχών, βλέπει τα δύο πρωτόκολλα το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, ο εισηγητής του Γιώργος Νικητιάδης, δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση ενδεχόμενων διαβαθμισμένων πληροφοριών, τόσο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους. «Η επιτελική εκπαίδευση εκ των πραγμάτων, αγγίζει ζητήματα επιχειρησιακής φύσεως, δόγματα, διαδικασίες και αντιλήψεις που συνδέονται άμεσα με την εθνική ασφάλεια. Η πρόβλεψη σχετικών διατάξεων, στη σύμβαση είναι αναγκαία», είπε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ.



Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Συμεών Κεδίκογλου, αν και επεφύλασσε πολλές παρατηρήσεις για επιμέρους πρόνοιες των δύο πρωτοκόλλων συνεργασίας, είπε ότι τέτοιου είδους συμφωνίες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

«Από την σκοπιά των συμφερόντων των λαών της Ελλάδας και της Αιγύπτου, το περιεχόμενο των προς κύρωση συμφωνιών με την ανταλλαγή στρατιωτικών για αλληλοεκπαίδευση, σε καμία περίπτωση δεν ενισχύει την ασφάλεια των δύο λαών, αντίθετα εντάσσεται στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυξάνει τις πιθανότητες εμπλοκής της χώρας σε μία πολεμική αναμέτρηση», είπε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής.



«Θα μπορούσε κανείς να εντάξει τις πρωτοβουλίες αυτές σε ένα σχέδιο αμοιβαιότητας, σε ένα σχέδιο βελτίωσης των διμερών σχέσεων ανάπτυξης των συνεργασιών σε διάφορα επίπεδα επ’ ωφελεία των δύο χωρών και των λαών τους», είπε ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Θοδωρής Δρίτσας, σημειώνοντας όμως ότι σε κανένα από τα δύο κείμενα δεν αποσαφηνίζεται «τι εξυπηρετούν» και «πώς αποφασίστηκαν όλα αυτά».



«Η Τουρκία επιχειρεί επαναπροσέγγιση με την Αίγυπτο, ενώ πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρουν και αμυντικές προμήθειες αιγυπτιακού ενδιαφέροντος από τουρκικές εταιρείες, γεγονός που καταδεικνύει ότι το Κάιρο διατηρεί ανοικτές επιλογές», επισήμανε ο ειδικός αγορητής της «Νίκης» Τάσος Οικονομόπουλος και υπό το πρίσμα αυτό υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο «η ελληνική πλευρά να μην επαναπαύεται, αλλά να επενδύει σε συνεργασίες με βάθος, ουσία και αμοιβαιότητα».



«Το θέμα είναι εάν η εκπαίδευση των Ελλήνων στρατιωτικών και η εκπαίδευση των Αιγυπτίων στρατιωτικών είναι αμιγώς τεχνικά κείμενα ή εντάσσονται στα πλαίσια της στρατιωτικής διπλωματικής, με την οποία εμείς φυσικά και είμαστε σύμφωνοι, όπως και της εξωστρέφειας, την οποία οφείλουν να δείχνουν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, των οποίων τη σημασία πρέπει και οφείλουμε ως χώρα να αναδεικνύουμε σε κάθε ευκαιρία», είπε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Στέλιος Φωτόπουλος.



Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει για τη στόχευση των συμβάσεων αυτών, είπε η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά και «αν έχουν σταλεί, ήδη, Έλληνες αξιωματικοί στο Κάιρο και αν φοιτούν, ήδη, Αιγύπτιοι στις δικές μας Σχολές χωρίς την έγκριση του νομοθέτη». Η Ελλάδα, ως πυλώνας δημοκρατίας, οφείλει να ενθαρρύνει τον εκδημοκρατισμό και όχι να προσφέρει ουσιαστικά ένα «φύλλο συκής» σε καθεστώτα που κατέστειλαν βίαια και τη λεγόμενη «Αραβική Άνοιξη», είπε η κ. Κεφαλά, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.