Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Κατά των Διακρίσεων στη Γερμανία, σε ειδική έκθεση που συνέταξε, εξέτασε τη νομική προστασία των πολιτών της ΕΕ από τη σεξουαλική παρενόχληση. Η Γερμανία είναι ουραγός σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτό είναι το συμπέρασμα νομικής γνωμοδότησης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας που τέθηκε στη διάθεση του Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Μόνο η σεξουαλική παρενόχληση στη σωματική της μορφή αναφέρεται στο ποινικό δίκαιο της Γερμανίας. Τα άσεμνα σχόλια ή η προβολή πορνογραφικού περιεχομένου δεν αποτελούν γενικά αξιόποινα αδικήματα. Μόνο στον χώρο εργασίας τέτοιες ενέργειες ορίζονται ως σεξουαλική παρενόχληση, και μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις τα θύματα δικαιούνται αποζημίωση. Σύμφωνα με την έκθεση, η σεξουαλική παρενόχληση απαγορεύεται ρητά τόσο από το γενικό αστικό δίκαιο όσο και από το εργατικό, σε όλες τις άλλες χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα. Ωστόσο, στη Γερμανία η σεξουαλική παρενόχληση απαγορεύεται νομικά μόνο στον χώρο εργασίας.

Η νομική προστασία σε άλλες χώρες είναι πιο επαρκής

Υπάρχουν αρκετές χώρες στην ΕΕ που απαγορεύουν τη σεξουαλική παρενόχληση και στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών. Η προστασία, δηλαδή, από τη σεξουαλική παρενόχληση «επεκτείνεται και στην υγειονομική περίθαλψη, την ενοικίαση κατοικιών και τις πολιτιστικές υπηρεσίες». Πολλές χώρες έχουν επίσης θεσπίσει κανόνες που προστατεύουν τα θύματα στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, όπως για παράδειγμα στην εκπαίδευση. Στη Γερμανία, αν κάποιος δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση από ιδιοκτήτες ακινήτων ή κατά τη διάρκεια μαθημάτων οδήγησης, οι δυνατότητες να προσφύγει στη δικαιοσύνη είναι ελάχιστες. Σύμφωνα και πάλι με την έκθεση, το συμπέρασμα για τη Γερμανία είναι αρνητικό: «Η Γερμανία βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογίας σε ευρωπαϊκή σύγκριση».

Περισσότερα νομικά μέσα προσφυγής ζητά η Ομοσπονδιακή Επίτροπος

«Για τα θύματα, αυτή είναι μια απαράδεκτη κατάσταση», προειδοποίησε σε συνέντευξή της στο RND, η Ομοσπονδιακή Επίτροπος για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων και επικεφαλής της Υπηρεσίας Κατά των Διακρίσεων, Φερντά Αταμάν. Η Αταμάν, συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα της έκθεσης, διαπιστώνει την ανάγκη να ληφθούν μέτρα και ως εκ τούτου ανακοίνωσε συγκεκριμένες αλλαγές.

Η Ομοσπονδιακή Επίτροπος για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων Φερντά Αταμάν

Πιο συγκεκριμένα, κάνει λόγο για μια σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση του Γενικού Νόμου περί Ίσης Μεταχείρισης. «Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει καλύτερη προστασία από τη σεξουαλική παρενόχληση, μεταξύ άλλων στην αγορά κατοικίας, στο γυμναστήριο ή στις σχολές οδήγησης», δήλωσε η Αταμάν. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Επίτροπο, «η Γερμανία χρειάζεται καλύτερη προστασία από τη σεξουαλική παρενόχληση. Η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να συμβεί οποτεδήποτε, οπουδήποτε. Επομένως, πρέπει να παρέχεται προστασία παντού».

Μια εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης επισήμανε ότι η παρενοχλητική συμπεριφορά που εκμεταλλεύεται τις σχέσεις εξουσίας θα μπορούσε ήδη να αποτελεί ποινικό αδίκημα. Επιπλέον, και το υπουργείο αναγνώρισε ότι υπάρχει «ανάγκη για νομοθετική δράση σε ορισμένους τομείς», όπως αναφέρει δημοσίευμα του DW.