Η βουλευτής του Κόμματος Δικαιοσύνης για τα Ζώα, Georgie Purcell, κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από άλλο πρόσωπο στο κοινοβούλιο της Αυστραλίας.

Οι καταγγελίες έγιναν κατά τη διάρκεια ομιλίας της στο κοινοβούλιο, όπου η βουλευτής περιέγραψε προηγούμενες εμπειρίες σεξουαλικής παρενόχλησης που είχε βιώσει, ενώ εργαζόταν ως υπάλληλος στο κοινοβούλιο και στους τομείς της φιλοξενίας και της νομικής.

«Νόμιζα ότι θα ήμουν ασφαλής από τέτοιες συμπεριφορές, όταν έγινα μέλος του κοινοβουλίου, αλλά αυτή η πραγματικότητα δεν επιβεβαιώθηκε», δήλωσε η Purcell.

Η βουλευτής υπονόησε ότι είχε αναφέρει το περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης στο κοινοβούλιο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Στην ομιλία της αναφέρθηκε σε «μηνύματα αργά τη νύχτα, ενοχλητικά τηλεφωνήματα, παρενοχλητικά μηνύματα, βομβαρδισμό ψηφιακής επαφής» που δέχθηκε από άλλο πρόσωπο στο κοινοβούλιο, το οποίο φέρεται να είναι επίσης βουλευτής.

Η Purcell δήλωσε ότι μετά την αναφορά της βρέθηκε αντιμέτωπη με φήμες και «slut shaming», λέγοντας: «Οι πρώτες ερωτήσεις ήταν: “Τι περίμενε; Δες πώς ντύνεται. Δες τα τατουάζ. Δες το παρελθόν της. Δεν μπορείς να παρενοχλήσεις τη στρίπερ;“».

Οι καταγγελίες της Purcell έγιναν εν μέσω συζήτησης στο κοινοβούλιο για νομοσχέδιο που περιορίζει τη χρήση συμφωνιών μη αποκάλυψης (NDAs) σε περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι συμφωνίες αυτές χρησιμοποιούνται συχνά για να κρατούν μυστικές λεπτομέρειες σεξουαλικής παρενόχλησης, επιτρέποντας στους δράστες να επαναλάβουν τις πράξεις τους και εμποδίζοντας τα θύματα να μιλήσουν ανοιχτά για τις εμπειρίες τους.

Το νομοσχέδιο «Restricting Non-disclosure Agreements Bill» στοχεύει στην ενίσχυση των φερόμενων θυμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης, περιορίζοντας τις περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλονται οι NDAs και επιτρέποντας σε έναν εργαζόμενο να τερματίσει μια NDA με προειδοποίηση 12 μηνών.

Η Purcell, η οποία εκλέχθηκε στην πρώτη της θητεία με εκστρατεία υπέρ της προστασίας των ζώων, τόνισε ότι χρειάζονται περισσότερα μέτρα, ώστε τα θύματα να μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα: «Πρέπει να δημιουργήσουμε έναν χώρο που να επιτρέπει αυτές τις συζητήσεις και να είμαστε πρόθυμοι να ακούμε ενεργά, χωρίς στίγμα, ντροπή ή αμφισβήτηση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Purcell δεν υπέβαλε καταγγελία ή αίτημα την Πέμπτη σχετικά με τα ζητήματα αυτά και δεν αποκάλυψε ποιες διαδικασίες είχαν ακολουθηθεί προηγουμένως αναφορικά με τις καταγγελίες.