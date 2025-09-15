Μια άγρια δολοφονία σημειώθηκε στη μέση του δρόμου με έναν οδηγό να ρίχνει το αυτοκίνητο του πάνω σε μια οικογένεια, εφόσον προηγουμένως είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά την ανήλικη κόρη τους.

Το πρωί του Σαββάτου ο 38χρονος Edwin Cruz-Gomez εντόπισε μια οικογένεια να βγαίνει από το εστιατόριο Prima Donna στο Elmhurst του Ιλινόις. Ο άνδρας πλησίασε και έπιασε τη 16χρονη Jhoanny Alvarez, στην οποία έκανε άσεμνες προτάσεις.

«Θες να κάνουμε σεξ;.. Θα σε πληρώσω. Έχω χρήματα, ναρκωτικά, αλκοόλ, ό,τι θες», είπε μεταξύ άλλων στην ανήλικη.

Η 16χρονη Jhoanny Alvarez, όπως την κατέγραψε κάμερα ασφαλείας λίγο πριν τη δολοφονία της

Η κοπέλα άρχισε να φωνάζει και ο πατριός της επιτέθηκε στον 38χρονο, με περαστικούς να τον φωνάζουν ανώμαλο, ζητώντας να φύγει, έγραψε η New York Post.

Τότε, ο άνδρας, μπήκε στο αμάξι του που ήταν λίγα μέτρα πιο πίσω διπλοπαρκαρισμένο, έκανε έναν κύκλο, καβάλησε το πεζοδρόμιο και επέστρεψε οδηγώντας ανάποδα στο σημείο.

Μόλις είδε την οικογένεια πάτησε γκάζι και έκανε ελιγμούς για να αποφύγει άλλους ανθρώπους, ώστε να χτυπήσει επίτηδες την 16χρονη που την απέρριψε. Η κοπέλα από τη σύγκρουση καρφώθηκε σε ένα στύλο και ξεψύχησε μπροστά στην οικογένεια της, ενώ ο άνδρας συγκρούστηκε με ένα άλλο όχημα και εγκατέλειψε το αυτοκίνητο του.

Ο Edwin Cruz-Gomez

Η αστυνομία τον συνέλαβε μετά από λίγο και τον υπέβαλε σε αλκοτέστ που βγήκε θετικό.

«Εγώ το έκανα;», είπε απορημένος στους αστυνομικούς, όταν τον συνέλαβαν.

Πλέον, περιμένει να αρχίσει η δίκη του, ενώ υπάρχει διχογνωμία για το αν δολοφόνησε την κοπέλα από πρόθεση ή επειδή ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Η οικογένεια της τον αποκαλεί ένα στυγνό εγκληματία, ενώ οι δικηγόροι του ισχυρίζονται ότι προχώρησε στο έγκλημα «μόνο και μόνο επειδή είχε μεθύσει».