Η PUNOK μία από τις κορυφαίες εταιρείες ειδών εξοπλισμού καράτε και η ταχύτερα αναπτυσσόμενη παγκοσμίως, ήρθε και στην Ελλάδα, ως περήφανος υποστηρικτής της νέας γενιάς αθλητών karate, με σύνθημα: The Future is Here.

Η PUNOK διαθέτει εγκεκριμένα προϊόντα από τη WKF και χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα και σχεδιασμό ανώτερης αισθητικής, αφού τα προϊόντα της έχουν σχεδιαστεί από αθλητές για τους αθλητές, σε απίστευτα ελκυστικές τιμές.

Η PUNOK έχει έναν απλό στόχο, να κατασκευάζει και να πουλά υψηλής ποιότητας εξοπλισμό καράτε με χαμηλό κόστος, ώστε περισσότερα παιδιά να ασχοληθούν με το άθλημα και οι οικογένειές τους, κάτω από τις δύσκολες οικονομικά συνθήκες, να μπορούν να τους παρέχουν καλό και ποιοτικό εξοπλισμό.

Οι άνθρωποι που φορούν PUNOK είναι μέρος αυτής της αποστολής

Η PUNOK το κάνει αυτό προσφέροντας μόνο επιλεκτικά είδη εστιάζοντας στην ποιότητα.

Χαρακτηριστικό σετ της PUNOK, οι διπλές στολές για ΚΑΤΑ και KUMITE με κόκκινο και μπλε λογότυπο που είναι υποχρεωτικά από τη WKF το 2023 σε εκπληκτική τιμή.

Η PUNOK Hellas είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος για την Ελλάδα και σας προσκαλεί να γίνετε μέλη, με πολλές εκπλήξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο email:[email protected] ή επισκεφθείτε το: punok.gr και ακολουθήστε μας στα social media

PUNOK – WE ARE KARATE

‎ ‎Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ PUNOK

Ο δεκατριάχρονος τότε, Ricardo Guerrero, στάθηκε στο λεηλατημένο σαλόνι της οικογένειάς του, συγκρατώντας τα δάκρυα του. Οι ληστές ήταν προσεκτικοί – τα περισσότερα από τα τιμαλφή της οικογένειας είχαν κλαπεί, αλλά αυτό που κατέστρεψε και στιγμάτισε περισσότερο τον Ricardo ήταν η κλοπή του λευκού φακέλου με την ένδειξη:

«Boleto para Japón». “Εισιτήριο για Ιαπωνία.”

Ο Ricardo ήταν ένας ικανός αθλητής καράτε. Μόλις πρόσφατα, είχε επιλεγεί για να αγωνιστεί σε ένα διεθνές τουρνουά ελίτ αθλητών στην Ιαπωνία. Προερχόμενος από μια μεσοαστική οικογένεια της Βενεζουέλας, δεν μπορούσε να ζητήσει από τους γονείς του να του αγοράσουν ένα εισιτήριο. Τα χρήματα ήταν δύσκολο να βρεθούν. Αλλά είχε δουλέψει τόσο σκληρά για να προκριθεί στο τουρνουά και δεν ήθελε να τα παρατήσει. Για εβδομάδες, ο Ricardo έκανε ό,τι μπορούσε ένας 13χρονος για να βγάλει χρήματα: έπλενε αυτοκίνητα, έκανε δουλειές στη γειτονιά και διάφορα άλλα. Δουλεύοντας και αποταμιεύοντας, μπόρεσε να μαζέψει τα χρήματα που χρειαζόταν και ήταν εκστασιασμένος και χαρούμενος!

Όμως η ληστεία συνέβη δύο μέρες πριν επισκεφτεί τον ταξιδιωτικό πράκτορα και δεν υπήρχε τρόπος και χρόνος για τον Ricardo για να συγκεντρώσει και πάλι τα χρήματα και έτσι αναγκαστικά αποχώρησε από το τουρνουά.

Αν και αυτή ήταν μια τρομακτική εμπειρία για τον Ricardo εκείνη την εποχή, του έδωσε την έμπνευση για το σήμερα.

Αποφάσισε ότι ήθελε να κάνει τη διαφορά, βοηθώντας άλλους νεαρούς αθλητές του καράτε να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, ακόμα κι αν δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει το δικό του.

Ωστόσο, αυτή η ιστορία έχει αίσιο τέλος!

Αν και αντιμετώπισε και άλλα σκαμπανεβάσματα στη διάρκεια της ζωής του, 30 χρόνια αργότερα, ο Ricardo ίδρυσε την Punok και συνεχίζει….