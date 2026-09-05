Σε αστυνομικό κλοιό βρίσκεται η Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της 90ής Διεθνούς Έκθεσης, με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. να κορυφώνεται το Σάββατο, ημέρα των μεγάλων συγκεντρώσεων και της ομιλίας του πρωθυπουργού στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην πόλη, ενώ ισχυρές ενισχύσεις έχουν μετακινηθεί από την Αθήνα και άλλες περιοχές.

Drones, περίπου 60 διμοιρίες και αυξημένοι έλεγχοι

Στον σχεδιασμό συμμετέχουν περίπου 60 διμοιρίες της ΥΑΤ και άλλων μονάδων, στελέχη της Κρατικής Ασφάλειας, της Τροχαίας και ειδικών υπηρεσιών. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις τοποθετούνται κατά μήκος των διαδρομών που αναμένεται να ακολουθήσουν οι πορείες, αλλά και σε κομβικά σημεία του κέντρου.

Drones της ΕΛ.ΑΣ. θα μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, επιτρέποντας στους επιτελείς να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κίνηση των συγκεντρώσεων και να μεταβάλλουν, εφόσον χρειαστεί, τη διάταξη των δυνάμεων. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί προληπτικοί έλεγχοι πριν από την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Γύρω από το «Βελλίδειο» θα αναπτυχθούν αστυνομικές κλούβες, μεταλλικά κιγκλιδώματα και φραγμοί, ώστε οι πορείες να μην προσεγγίσουν τις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ. Σε ετοιμότητα θα βρίσκονται και τα ειδικά υδροφόρα οχήματα της Αστυνομίας. Την εφαρμογή των μέτρων θα επιβλέπουν δύο εισαγγελικοί λειτουργοί, ένας στο κέντρο και ένας στο Κέντρο Επιχειρήσεων.

Πέντε βασικά σημεία συγκεντρώσεων

Οι κινητοποιήσεις αρχίζουν στις 11.30 με τη συγκέντρωση των ομοσπονδιών μηχανικών στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Στις 17.00 η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έχει δώσει ραντεβού στον Λευκό Πύργο, ενώ στις 17.30 το ΠΑΜΕ συγκεντρώνεται στην πλατεία ΧΑΝΘ. Στο ίδιο σημείο έχουν προγραμματίσει παρουσία ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, ενώσεις νοσοκομειακών γιατρών και οργανώσεις συνταξιούχων.

Στις 18.00 θα πραγματοποιηθούν δύο ακόμη συγκεντρώσεις: η ΓΣΕΕ, το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και η ΑΔΕΔΥ καλούν στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου θα συγκεντρωθούν στην Καμάρα. Θα ακολουθήσουν πορείες στους κεντρικούς δρόμους, με αναμενόμενο σημείο κατάληξης την περιοχή της ΧΑΝΘ, απέναντι από το «Βελλίδειο».

Κλειστοί δρόμοι και οκτώ σταθμοί του Μετρό

Από τις 15.00 και ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων θα διακόπτεται σταδιακά η κυκλοφορία σε βασικούς δρόμους, μεταξύ των οποίων οι λεωφόροι Στρατού και Νίκης, η Τσιμισκή, η Εγνατία, η Βενιζέλου, η Εθνικής Αμύνης, η Αγίου Δημητρίου, η Γ΄ Σεπτεμβρίου, η Βασιλίσσης Όλγας, η Βασιλέως Γεωργίου και η Μεγάλου Ανδρόνικου. Παράλληλα, βρίσκονται σε ισχύ εκτεταμένες απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης.

Από τις 15.00 αναστέλλεται προσωρινά, με εντολή της Αστυνομίας, η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι», «Πανεπιστήμιο», «Παπάφη» και «Ευκλείδης». Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν, ενώ η ώρα επαναλειτουργίας θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Η ομιλία Μητσοτάκη και η επετειακή διοργάνωση

Η εκδήλωση των εγκαινίων αρχίζει στις 19.30 και στις 20.00 είναι προγραμματισμένη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Την Κυριακή, στις 12.00, ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Η 90ή ΔΕΘ πραγματοποιείται από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου και συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την πρώτη διοργάνωση του 1926.

Τιμώμενη χώρα στη φετινή έκθεση είναι η Ιαπωνία, η παρουσία της οποίας φιλοξενείται στο περίπτερο 13, με έμφαση στην τεχνολογία, την καινοτομία, την ενέργεια, την υγεία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό.