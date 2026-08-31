Προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους σημαίας Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη νησίδα Κουλούρα, στο Στενό της Μεθώνης, με αποτέλεσμα να προκληθεί εισροή υδάτων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στο ιστιοφόρο επιβαίνουν δύο αλλοδαποί, ενώ από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.

Στο σημείο έχει μεταβεί ιδιωτικό σκάφος με ιδιώτη δύτη, ενώ σπεύδει και δεύτερο ιδιωτικό σκάφος με στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στην περιοχή πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 3 Μποφόρ.