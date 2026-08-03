Μια διαφορετική, θλιμμένη «καλημέρα» επέλεξε να πει σήμερα ο Αρκάς, με αφορμή την τραγωδία που σημειώθηκε στην Ψάθα, μετά τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης.

«Σήμερα η Καλημέρα ακούγεται κούφια», αναφέρει χαρακτηριστικά στο σκίτσο του, το οποίο έχει γκρι, σκοτεινό φόντο και απεικονίζει τα δύο ελικόπτερα τη στιγμή της σύγκρουσης.

Ένα σκίτσο με βαρύ συμβολισμό, λίγες ώρες μετά το τραγικό δυστύχημα που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα, το οποίο άφησε πίσω του δύο νεκρούς εν ώρα καθήκοντος.