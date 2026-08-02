Συγκλονισμένος από την καταστροφή του σπιτιού του στη φωτιά που πλήττει το Πόρτο Γερμενό εμφανίστηκε ο Τάσος Χαλκιάς, ο οποίος μίλησε για τη μεγάλη απώλεια που βιώνει, αλλά και για τους εκατοντάδες ανθρώπους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με την ίδια τραγωδία.

Ο γνωστός ηθοποιός τόνισε ότι η κατοικία του δεν αποτελούσε απλώς ένα περιουσιακό στοιχείο, αλλά ένα έργο ζωής, αποτέλεσμα πολλών ετών προσωπικής προσπάθειας, κόπου και θυσιών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση» την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Τάσος Χαλκιάς υπογράμμισε πως η καταστροφή δεν είναι μόνο υλική, αλλά έχει βαθιά προσωπικές και ψυχολογικές συνέπειες.

«Οι άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου ό,τι αποκτούν το αποκτούν με κόπο. Έτσι είναι άλλα 200 σπίτια μαζί με το δικό μου που κάηκαν και θα πρέπει να μιλήσουν και αυτοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Για εμένα ήταν ένα χτισμένο έργο, τίποτα άλλο. Έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι, τώρα πήγε στράφι το χυμένο μου αίμα», πρόσθεσε εμφανώς φορτισμένος.

Ο ηθοποιός εξήγησε πως η απώλεια αυτή αφορά τη συνολική του ζωή και όχι μόνο την καταστροφή ενός κτιρίου.

«Είναι κάτι προσωπικό. Αφορά τον προσωπικό μου μόχθο, την προσωπική μου ψυχική διάθεση, την προσωπική μου υγεία και εν γένει τον οργανισμό μου», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Τάσος Χαλκιάς στάθηκε στο γεγονός ότι η δική του περίπτωση δεν είναι μοναδική, καθώς η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό έχει αφήσει πίσω της δεκάδες οικογένειες που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται μέσα σε λίγες ώρες.