Οδεύει προς Ντουμπάι

Ένα βήμα πιο μακριά από τον Ολυμπιακό και πιο κοντά στο Ντουμπάι βρίσκεται ο Γουόκαπ κάθε μέρα που περνάει. Η στάση του Τεξανού γκαρντ δεν έχει αλλάξει, επιμένει ότι θέλει να φύγει για οικονομικούς λόγους και στον Πειραιά αντιλαμβάνονται ότι δεν έχει και τόσο νόημα να κρατήσουν έναν παίκτη που είναι φευγάτος. Στον Πειραιά δεν περίμεναν να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, δεν πίστευαν ότι ο Γουόκαπ θα ήταν τόσο… επαγγελματίας και δεν κρύβουν τον εκνευρισμό τους. Σημασία όμως έχει το τι θα γίνει και όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα η αποχώρησή του μοιάζει όλο και πιο πιθανή.

Ο Γουόκαπ κρίνει το θέμα του Λαρεντζάκη

Τις εξελίξεις με τον Γουόκαπ, όπως και με τον Ντόρσεϊ, τις περιμένει με αγωνία και ο Λαρεντζάκης. Ο διεθνής γκαρντ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, έχει ενημερώσει όμως εδώ και καιρό για την επιθυμία του να πάρει μεταγραφή προκειμένου να παίζει περισσότερο. Ενδιαφέρον άλλωστε υπάρχει από Θεσσαλονίκη μεριά. Στον Πειραιά εκτιμούν πάρα πολύ τον Λαρεντζάκη και θα του επιτρέψουν να αποχωρήσει, υπό προϋποθέσεις όμως. Αν δηλαδή αποχωρήσει ο Γουόκαπ, όπως φαίνεται ότι θα γίνει, ο Λαρεντζάκης θα είναι πιο πολύτιμος για τους ερυθρόλευκους επειδή είναι Έλληνας. Άρα θα είναι δύσκολο να αποδεσμευθεί.

Κίνδυνος για Ντόρσεϊ

Καμία εξέλιξη δεν υπάρχει το τελευταίο διάστημα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ντόρσεϊ και αυτό είναι… επικίνδυνο. Το συμβόλαιό του λήγει το 2027, τη νέα σεζόν θα εισπράξει 1,8 εκατ. ευρώ και το θέμα του το παρακολουθεί με ενδιαφέρον ο Παναθηναϊκός… Το ξέρουν αυτό οι ερυθρόλευκοι; Το ξέρουν αλλά προς το παρόν δεν έχουν καλέσει τον παίκτη για συζητήσεις σχετικά με την ανανέωση του συμβολαίου του. Μπορεί να το κάνουν τους επόμενους μήνες φυσικά, αν αποφασίσουν να μην καταθέσουν πρόταση εντός του καλοκαιριού. Αν το αφήσουν όμως το θέμα για πιο μετά, δεν αποκλείεται να βρεθούν προ εκπλήξεων. Ο παίκτης αρέσει πολύ στους πράσινους, είναι και Έλληνας, οπότε τίποτα δεν θα πρέπει να αποκλειστεί.

Έρχεται πρόταση για Τσιριβέγια

Εξελίξεις αναμένονται το επόμενο διάστημα στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό με τον Τσιριβέγια. Ο μάνατζερ του παίκτη ενημέρωσε τη διοίκηση ότι θα έρθει πρόταση από ομάδα του εξωτερικού και οι πράσινοι είναι θετικοί στην πώλησή του, αρκεί φυσικά να ικανοποιηθούν οικονομικά. Ο Ισπανός χαφ δεν είναι αναντικατάστατος για τον Νίστρουπ, κάθε άλλο, ενώ και στη διοίκηση βλέπουν με καλό μάτι ενδεχόμενη πώλησή του καθώς θα απαλλαγούν και από το συμβόλαιό του, βάσει του οποίου παίρνει 1,3 εκατ. ευρώ ετησίως. Πολλά λεφτά για παίκτη που δεν κάνει τη διαφορά, οπότε αν όντως έρθει πρόταση από Ευρώπη στον Παναθηναϊκό θα ανοίξουν την πόρτα.

Θετικά μηνύματα για Κόστιτς

Από Δευτέρα αναμένονται τα νεότερα στα μεταγραφικά της ΑΕΚ, σε ό,τι αφορά τον Κόστιτς όμως υπάρχουν θετικά νέα. Η Αϊντχόφεν, η οποία επίσης ενδιαφέρεται για την απόκτησή του, προχώρησε στην ανανέωση του συμβολαίου του βασικού αριστερού μπακ και αυτό μπορεί να λέει πολλά σε ό,τι αφορά τον Σέρβο που έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους και αποτελεί στόχο της ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς, όπως και ο Γιόβιτς, προσπαθούν να πείσουν τον Κόστιτς πως το καλύτερο για τον ίδιο είναι να ντυθεί στα κιτρινόμαυρα και στη Νέα Φιλαδέλφεια υπάρχει αισιοδοξία αλλά συγκρατημένη. Για τον παίκτη άλλωστε υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Σαουδική Αραβία και αυτό σημαίνει πως σε οικονομικό επίπεδο μπορεί να βρει καλύτερες προτάσεις.