Οι υψηλότερες τιμές των δωματίων αποτέλεσαν τον βασικό μοχλό αύξησης των εσόδων των ελληνικών ξενοδοχείων το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τη συμβολή της ζήτησης να παραμένει περιορισμένη.

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της GBR Consulting Hospitality, οι πωληθείσες διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν μόλις κατά 0,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 10,1%, επιβεβαιώνοντας ότι η βελτίωση των επιδόσεων του κλάδου προήλθε κυρίως από την αύξηση των τιμών και τη μετατόπιση προς επισκέπτες υψηλότερης δαπάνης.



Η έρευνα, η οποία βασίζεται σε δείγμα ξενοδοχείων που αντιστοιχεί σε περίπου 8 εκατ. διανυκτερεύσεις ετησίως, καταγράφει ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διατήρησαν την τιμολογιακή τους ισχύ παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα. Ωστόσο, με τις πληρότητες να εμφανίζουν τάσεις σταθεροποίησης, η περαιτέρω αύξηση των εσόδων αναμένεται να εξαρτηθεί ολοένα και περισσότερο από:

τη διάθεση και την οικονομική δυνατότητα των επισκεπτών να πληρώσουν υψηλότερες τιμές,

την προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης δαπάνης,

τον περιορισμένο ρυθμό αύξησης της προσφοράς ανταγωνιστικών καταλυμάτων,

τη διατήρηση της διαθέσιμης αεροπορικής χωρητικότητας, και

την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος έναντι άλλων μεσογειακών προορισμών.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε διαφορετική τροχιά

Η εικόνα διαφοροποιείται μεταξύ των δύο μεγαλύτερων αστικών αγορών της χώρας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ειδικότερα, στην Αθήνα, η πληρότητα παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη στο 74,3%, ενώ η μέση ημερήσια τιμή δωματίου αυξήθηκε κατά 6,9%, με τον Μάιο να αποτελεί τον ισχυρότερο μήνα λόγω μεγάλων συνεδρίων και διεθνών εκδηλώσεων που τόνωσαν τη ζήτηση.



Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκε μείωση της πληρότητας κατά 2,6%, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από αύξηση του ADR κατά 3,3%, οδηγώντας σε περιορισμένη μόνο βελτίωση του εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR).

Στα resorts, όπου η τουριστική δραστηριότητα κορυφώνεται από το δεύτερο τρίμηνο και μετά, η εικόνα αποτυπώνει επίσης τη νέα πραγματικότητα της αγοράς. Η πληρότητα έως τον Ιούνιο αυξήθηκε μόλις κατά 0,5%, ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) σημείωσε άνοδο 11,2%, αποδεικνύοντας ότι και στα τουριστικά θέρετρα η αύξηση των εσόδων βασίζεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές.

Γιατί οι τουριστικές αφίξεις δεν μεταφράζονται σε περισσότερες διανυκτερεύσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος και της ΕΛΣΤΑΤ. Η πρώτη καταγράφει αύξηση 20,9% στις συνολικές εισερχόμενες ταξιδιωτικές ροές και 25,8% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, ενώ η ΕΛΣΤΑΤ εμφανίζει αύξηση μόλις 0,7% στις αφίξεις σε ξενοδοχεία και κάμπινγκ και 1,1% στις διανυκτερεύσεις.



Σύμφωνα με την ανάλυση της GBR, η απόκλιση αυτή εξηγείται κυρίως από τη σύνθεση της τουριστικής κίνησης. Οι οδικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 64,5%, γεγονός που συνδέεται με περισσότερες σύντομες επισκέψεις, διαμονές σε ιδιωτικές κατοικίες ή σε φίλους και συγγενείς, καθώς και με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων.



Παράλληλα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος αφορούν το σύνολο της τουριστικής κατανάλωσης —διαμονή, εστίαση, μεταφορές, αγορές και ψυχαγωγία— και όχι αποκλειστικά τα έσοδα των ξενοδοχείων.

Οι εξωτερικοί κίνδυνοι αλλάζουν χαρακτήρα

Η έκθεση εκτιμά ότι ο σημαντικότερος κίνδυνος για τον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο δεν προέρχεται πλέον από την εγχώρια οικονομία, αλλά από τις εξελίξεις στις βασικές αγορές προέλευσης επισκεπτών. Χαρακτηριστικά, η αύξηση του ενεργειακού κόστους απειλεί να περιορίσει το διαθέσιμο εισόδημα των ευρωπαϊκών νοικοκυριών, με τη Γερμανία να αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή ανησυχίας.



Παρά το γεγονός ότι οι αφίξεις Γερμανών τουριστών αυξήθηκαν, οι εισπράξεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, γεγονός που υποδηλώνει χαμηλότερη κατά κεφαλήν δαπάνη.

Παράλληλα, οι υψηλές τιμές των αεροπορικών καυσίμων ενδέχεται να επηρεάσουν σταδιακά την ανταγωνιστικότητα των προορισμών. Αν και οι αεροπορικές εταιρείες διατήρησαν φέτος αυξημένη χωρητικότητα χάρη σε συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedging), η λήξη αυτών των συμβολαίων μπορεί να οδηγήσει σε ακριβότερα εισιτήρια και πιο συγκρατημένη ανάπτυξη των δρομολογίων τα επόμενα έτη.



Την ίδια στιγμή, η διεθνής τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής περιορίζει την ορατότητα της αγοράς και δυσκολεύει τον προγραμματισμό των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Διατηρείται το επενδυτικό ενδιαφέρον

Παρά τις αβεβαιότητες, οι επενδυτές εξακολουθούν να τοποθετούνται δυναμικά στην ελληνική φιλοξενία. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έρευνα της CBRE, περισσότερο από το 90% των επενδυτών σκοπεύει να διατηρήσει ή να αυξήσει τις τοποθετήσεις του στον ξενοδοχειακό κλάδο.



Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από τις πρόσφατες συμφωνίες στον ξενοδοχειακό κλάδο. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η εξαγορά του Great Athens Hotel από τη Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean τον περασμένο Μάιο, η απόκτηση του Aristi Mountain Resort & Villas στο Ζαγόρι από τη Hellenic Properties τον Ιούνιο, καθώς και, τον ίδιο μήνα, η στρατηγική συμφωνία της Premia Properties με την Akti Hotels & Resorts για επένδυση άνω των 250 εκατ. ευρώ σε τρία μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα στη Ρόδο και την Κω, συνολικής δυναμικότητας 1.316 δωματίων.