Την προφυλάκιση του Τούρκου πλοιοκτήτη, ο οποίος συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στη Μυτιλήνη, διέταξε σήμερα ο εισαγγελέας Εφετών Βορείου Αιγαίου.

Η σύλληψη έγινε σε εκτέλεση εντάλματος που εκκρεμούσε σε βάρος του από το 2022.

Ο κατηγορούμενος δραστηριοποιείται στη γραμμή Μυτιλήνη – Αϊβαλί και αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Κατηγορίες για διακίνηση κοκαΐνης

Σε βάρος του Τούρκου πλοιοκτήτη έχουν απαγγελθεί κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διακίνηση ποσότητας κοκαΐνης η οποία φέρεται να ξεπερνά τους δύο τόνους.

Οι αρχές ερευνούν εγκληματική συμμορία που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά και στην οποία, σύμφωνα με την υπόθεση, συμμετείχαν Αλβανοί, Έλληνες και Τούρκοι πολίτες.

Πώς έγινε η σύλληψη

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε το Σάββατο 1 Αυγούστου από στελέχη του Λιμεναρχείου Μυτιλήνης.

Η σύλληψή του έγινε κατά τη διάρκεια ελέγχου του προσωπικού σε πλοίο που είχε επιστρέψει στη γραμμή Μυτιλήνη – Αϊβαλί, έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας.

Κατά τον έλεγχο των στοιχείων του πληρώματος, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του πλοιοκτήτη εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.

Ακολούθησε η σύλληψή του και η παραπομπή του στις αρμόδιες αρχές.

Στις φυλακές Κορυδαλλού

Μετά την απόφαση για την προφυλάκισή του, ο Τούρκος πλοιοκτήτης αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η υπόθεση παραμένει στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς συνεχίζεται η έρευνα για τη δράση της εγκληματικής συμμορίας και την εμπλοκή των προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.