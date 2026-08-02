Δραματικές στιγμές συνεχίζουν να εκτυλίσσονται στα πύρινα μέτωπα που μαίνονται σε πολλές περιοχές της χώρας, με τη δυτική Αττική να εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της μεγάλης μάχης με τις φλόγες. Η φωτιά που καίει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα στο Πόρτο Γερμενό έχει αφήσει πίσω της κατεστραμμένες περιουσίες, καμένα σπίτια και κατοίκους που βλέπουν τον κόπο μιας ζωής να γίνεται στάχτη.

Ανάμεσά τους και ένας κάτοικος της περιοχής, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του OPEN, περιγράφοντας με συγκλονιστικό τρόπο την απώλεια του σπιτιού του, αλλά και την αγωνία του για τα ζώα που αναγκάστηκε να αφήσει πίσω.

«Έμαθα από τον γείτονα ότι το σπίτι μου κάηκε»

Ο ίδιος εξήγησε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στην κατοικία του, καθώς οι Αρχές δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στην πληγείσα περιοχή λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς.

Όπως είπε, πληροφορήθηκε πως το σπίτι του καταστράφηκε ολοσχερώς από έναν γείτονα.

«Το σπίτι μου κάηκε. Ήταν απέξω πέντε πυροσβεστικά οχήματα και το σπίτι κάηκε. Ήρθα στα Βίλια, τι να κάνω; Αφού δεν με αφήνουν να πάω κάτω να δω τι έγινε; Για το σπίτι μου το είπε ένας γείτονας. Πήγε μία μπουλντόζα για να ανοίξει δρόμο και τελικά το σπίτι μου κάηκε στις 3:30 τα ξημερώματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ήταν το σπίτι που ζούσα από το 2006»

Με εμφανή συγκίνηση αποκάλυψε ότι η κατοικία που χάθηκε στις φλόγες ήταν η μόνιμη κατοικία του εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

«Έπεσε η σκεπή. Ήταν η κύρια κατοικία μου. Μένω εκεί από το 2006, από τότε που βγήκα στη σύνταξη. Τώρα μένω στα παιδιά μου και περιμένω να ανοίξει ο δρόμος για να επιστρέψω», είπε.

Εκτός από το σπίτι του, ο άνδρας ανησυχεί έντονα και για τα ζώα που αναγκάστηκε να αφήσει στην περιοχή κατά την εκκένωση. Όπως εξήγησε, δεν είχε τον χρόνο να τα απομακρύνει, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα.

«Θέλω να δω την περιουσία μου και να δω τα ζωντανά μου που έχω εκεί. Έχω κότες, έχω σκύλους. Δεν ξέρω τι απέγιναν», ανέφερε με αγωνία. Κλείνοντας, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την πορεία της πυρκαγιάς, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η φωτιά θα τελειώσει αφού κάψει όλα τα πράγματα, έτσι όπως πάνε».

Η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό εξακολουθεί να προκαλεί τεράστιες καταστροφές, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την τιτάνια προσπάθεια για τον περιορισμό των ενεργών μετώπων και την προστασία των οικισμών.