Η εμφάνιση της εμβληματικού θαλαμηγού «Moneikos» των 62 μέτρων που ανήκε μέχρι το 2022 στον μεγιστάνα και ιδρυτή της «Luxottica» Λεονάρντο Ντελ Βέκιο, στο νησί των ανέμων, σήμανε ουσιαστικά και το νέο κεφάλαιο της ζωής του mega yacht. Αυτή την φορά, όπως έγινε γνωστό, στα «χέρια» του μεγιστάνα της ελληνικής ναυτιλίας, εφοπλιστή Νίκου Τσάκου.

Η θαλαμηγός που κατασκευάστηκε από τον οίκο της «Codecasa» μετά τον θάνατο του πρώτου και μοναδικού της ιδιοκτήτη μέχρι πέρυσι την Άνοιξη, βγήκε προς πώληση από τη «Royal Yacht International» και την «IYC» προς 27,89 εκατομμύρια ευρώ.

Η αρχική της στιβαρή κατασκευή ωστόσο, όπως και οι ανακαινίσεις που έγιναν τόσο το 2018 όσο και το 2020 και αποπνέουν έναν αέρα διακριτικής πολυτέλειας φαίνεται πως δεν άφησαν περιθώρια ώστε να μείνει για πολύ καιρό ανάμεσα στα υποψήφια megayachts της παγκόσμιας αγοράς. Και όπως ήταν αναμενόμενο κέντρισε το ενδιαφέρον του Έλληνα μεγιστάνα.

Ανατρέχοντας στην βιβλιογραφία της θαλαμηγού γίνεται γνωστό πως αυτή μπορεί να φιλοξενήσει με άνεση 16 άτομα σε οκτώ καμπίνες ενώ διαθέτει ανελκυστήρα που συνδέει όλα τα καταστρώματα. Η σουίτα του ιδιοκτήτη βρίσκεται στο επάνω κατάστρωμα, ακριβώς κάτω από το κατάστρωμα ηλιοθεραπείας (sundeck), προσφέροντας εντυπωσιακή πανοραμική θέα 180 μοιρών. Η σουίτα αυτή μπορεί και εξασφαλίζει πλήρη ιδιωτικότητα καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από το υπόλοιπο σκάφος.

Ο εσωτερικός σχεδιασμός, της θαλαμηγού είναι έργο του «Studio Dedalo», και δημιουργήθηκε ώστε να αποπνέει μια διαχρονική κομψότητα, με πολυτελή καθίσματα που δημιουργούν μια φιλόξενη και άνετη ατμόσφαιρα. Πολύτιμα ξύλα, όπως το σκούρο αφρικανικό wenge στα δάπεδα και το ανοιχτόχρωμο σφένδαμο (maple) στα χωρίσματα, προσδίδουν ζεστασιά, ενώ οι οροφές έχουν φινίρισμα λάκας περασμένο στο χέρι.

Το εξωτερικό της θαλαμηγού, σχεδιασμένο από το studio «Della Role», των Franco και Anna Della Role, χαρακτηρίζεται από σκούρες λωρίδες που κρύβουν μεγάλα ορθογώνια παράθυρα με σκούρα φιμέ κρύσταλλα και τονίζουν τα επίπεδα της υπερκατασκευής. Το κατάστρωμα ηλιοθεραπείας είναι κατά κύριο λόγο στεγασμένο, προσφέροντας μεγαλύτερο εσωτερικό όγκο και δίνοντας λιγότερη έμφαση στην ηλιοθεραπεία.

Φωτογραφίες: boatinternational