Ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα φαίνεται πως βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη μετακίνησή του στην Παλέρμο, με τις πληροφορίες από την Ιταλία να κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο, ο 29χρονος εξτρέμ του Ολυμπιακού αποτελεί βασικό στόχο του συλλόγου της Σικελίας, ο οποίος αγωνίζεται στη Serie B, και οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονται σε θετικό κλίμα.

Ο Βραζιλιάνος με ιταλικό διαβατήριο δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» έως το καλοκαίρι του 2029. Το προηγούμενο διάστημα είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο παραμονής του στην Πάρμα, όπου αγωνίστηκε ως δανεικός στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν, καταγράφοντας 14 συμμετοχές, δύο γκολ και δύο ασίστ. Νωρίτερα, με τη φανέλα του Ολυμπιακού, είχε αγωνιστεί σε 21 αναμετρήσεις, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ.

Ο Στρεφέτσα διαθέτει μεγάλη εμπειρία από το ιταλικό ποδόσφαιρο, έχοντας φορέσει στο παρελθόν τις φανέλες των Λέτσε, Κόμο, ΣΠΑΛ, Γιούβε Στάμπια και Κρεμονέζε, κάτι που κάνει την επιστροφή του στη γειτονική χώρα ιδιαίτερα πιθανή.