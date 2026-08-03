Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη το απόγευμα της Δευτέρας (3/8) στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή εξακολουθεί να απειλεί οικισμούς και κρίσιμες υποδομές.

Οι Αρχές καλούν όσους βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρι να απομακρυνθούν άμεσα προς τα Μέγαρα, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Το προειδοποιητικό μήνυμα του 112 αναφέρει:

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα, Άνω Αλεποχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς Μέγαρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»

Η φωτιά πλησιάζει τη ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο μέτωπο στο Κανδήλι Μεγάρων, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν αυτή φτάσει στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Μεγάρων.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η εικόνα στο μέτωπο βορειοανατολικά της Ψάθας, το οποίο έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και έχει φτάσει πλέον κοντά στον οικισμό, ενώ υπάρχουν φορές πως έχουν ήδη καεί σπίτια.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ψάθα της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε μέσω #Αλεποχωρίου προς #Μέγαρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 3, 2026

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πυροσβέστες προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ισχυρή γραμμή άμυνας γύρω από τη ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά κάθε προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς.

Στην περιοχή ακούγονται κατά διαστήματα εκρήξεις, οι οποίες εκτιμάται ότι προέρχονται από παλαιά βλήματα που βρίσκονται διάσπαρτα στην ευρύτερη περιοχή, ενώ οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να σπρώχνουν το μέτωπο προς το Κόκκινο Ρέμα.

Τεράστια επιχείρηση κατάσβεσης

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν:

450 πυροσβέστες,

126 πυροσβεστικά οχήματα,

22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων,

δεκάδες εθελοντές,

υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας,

16 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.

Παράλληλα, με τη συνδρομή της ομάδας «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», αλλά και μηχανημάτων της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζονται οι διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχαν σταλεί ακόμη δύο μηνύματα μέσω του 112 για τις περιοχές Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων και Παπά Περιβόλι, καλώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους.

Meteo: Πάνω από 480.000 στρέμματα έχουν καεί στη Δυτική Αττική από το 2018

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Meteo.gr για τις δασικές πυρκαγιές στη Δυτική Αττική.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη ανάλυση, περισσότερα από 480.000 στρέμματα έχουν καεί στο ηπειρωτικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής την περίοδο 2018-2026, μετά από έξι μεγάλες πυρκαγιές.

Η ανάλυση βασίζεται σε δεδομένα της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών (EFFIS), ενώ η εκτίμηση για τη φετινή πυρκαγιά αφορά την εικόνα έως το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου.

Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν τα στοιχεία «εντυπωσιακά και ανησυχητικά», επισημαίνοντας ότι η συνολική καμένη έκταση αναμένεται να αναθεωρηθεί μετά την πλήρη καταγραφή της μεγάλης φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.