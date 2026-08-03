Η Κόμο ετοιμάζεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Champions League και η απόφαση που πήρε η διοίκησή της για τους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας, η οποία ξοδεύει μεγάλα ποσά για την ενίσχυσή της κάθε χρόνο, κατάφερε την περασμένη σεζόν να τερματίσει στην πρώτη 4άδα της Serie A και για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Στην Κόμο προετοιμάζονται για μια ιστορική σεζόν και επιθυμία της διοίκησης είναι οι εξέδρες του γηπέδου Giuseppe Sinigalia, χωρητικότητας 13.602 θέσεων, να είναι συνεχώς κατάμεστες, οπότε για να το εξασφαλίσει αυτό φρόντισε να ανακοινώσει μια πολύ αυστηρή και πρωτοφανή απόφαση.

Συγκεκριμένα, θα ακυρώνει τα εισιτήρια διαρκείας όποιων οπαδών απουσιάσουν… αδικαιολόγητα από τρία συνεχόμενα παιχνίδια.

«Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που θα χάσουν περισσότερους από τρεις εντός έδρας αγώνες χωρίς να έχουν ενημερώσει προηγουμένως τον σύλλογο και χωρίς βάσιμο λόγο, ενδέχεται να χάσουν το εισιτήριο διαρκείας τους και το δικαίωμά τους να το ανανεώσουν», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.