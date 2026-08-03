Επιδότηση για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων από φυσική καταστροφή προβλέπεται με σκοπό την κάλυψη των άμεσων στεγαστικών τους αναγκών.

Ειδικότερα, για την προσωρινή στέγαση πληγέντων από φυσική καταστροφή: