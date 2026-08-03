Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αυτοψίες των ειδικών κλιμακίων στις περιοχές του Δήμου Δωρίδος που επλήγησαν από την πυρκαγιά στο Σκάλωμα Φωκίδας. Τα συνεργεία της ΔΑΕΦΚ Δυτικής Ελλάδας και της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών πραγματοποιούν ελέγχους για τη συνολική καταγραφή των ζημιών, οι οποίες σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία αφορούν τουλάχιστον οκτώ κτίρια.



Παράλληλα, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, πραγματοποίησε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου για τα μέτρα κρατικής αρωγής. Την ίδια στιγμή, ο Δήμος Δωρίδος κατέθεσε επίσημο αίτημα προκειμένου να κηρυχθούν οι πληγείσες περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης και η άμεση οικονομική ανακούφιση των πληγέντων.

Όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, σήμερα το απόγευμα στις 17.00 ο κ. Κατσαφάδος θα μεταβεί στο Πόρτο Γερμενό προκειμένου να πραγματοποιήσει σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και στη συνέχεια αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές.



«Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε και να αποκαταστήσουμε τις υποδομές οι οποίες υπέστησαν διάφορες φθορές», επισήμανε ο κ. Κατσαφάδος ενώ πρόσθεσε ότι ο δήμος έχει καταθέσει αίτημα για να κηρυχθεί η πληγείσα περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Περιμένουμε τα αιτήματα τόσο του Δήμου όσο και της Περιφέρειας ούτως ώστε μέσα από τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αγωγής να εκτιμηθεί το ποσό για τα έργα τα οποία θα ζητήσουν, για να προχωρήσουμε και στην περαιτέρω και καλύτερη θωράκιση της περιοχής, αλλά και στην επισκευή όλων των έργων τα οποία επλήγησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Όπως τόνισε, οι πολίτες θα μπορούν άμεσα με το φύλλο αυτοψίας – για το οποίο θα βγάλει ανακοίνωση ο Δήμος – «να έρθουν και έχοντας το Ε1, Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να καταθέσουν την αίτησή τους για να πάρουν το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιοτικών αναγκών και φυσικά, το επίδομα σε ό,τι έχει να κάνει με την οικοσκευή τους». Επιπλέον, υπογράμμισε ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα έχει τη δυνατότητα κάθε πολίτης, του οποίου κάποιο κτίρο έχει πληγεί να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή τη φορά, αίτηση ούτως ώστε να προχωρήσει στην επισκευή και στην ανακατασκευή του κτιρίου του, η οποία αποζημιώνεται στο 100% με βάση την εκτιμηθείσα ζημιά.



«Ο Δήμος Δωρίδος πέρασε δύσκολες στιγμές μέσα από μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά, την οποία καταφέραμε μέσα από την στενή συνεργασία την οποία είχε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τον α’ και β’ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τους εθελοντές μας, να την περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, να λειτουργήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα κάτω από ακραίες και αντίξοες καιρικές συνθήκες. Σήμερα, μιλάμε για την επόμενη μέρα. Και στην επόμενη μέρα η παρουσία μας εδώ και η σύσκεψη την οποία κάναμε τόσο με τον δήμαρχο όσο και με την αντιπεριφερειάρχη, ήταν για να καθορίσουμε τα βήματα ούτως ώστε κανένας πολίτης να μην αισθανθεί μόνος μετά από αυτή την περιπέτεια την οποία πέρασε. Είμαστε εδώ, για να προσπαθήσουμε και να δημιουργήσουμε τους όρους και τις συνθήκες αυτές ούτως ώστε η περιοχή θα επιστρέψει στην κανονικότητα, την οποία είχε από πριν σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα», σημείωσε ο κ. Κατσαφάδος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.