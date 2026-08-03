Σε μια πρωτοφανή επιχείρηση για την προστασία της ενεργειακής επάρκειας της χώρας, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρουμανίας ανατίναξαν το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου έναν μεγάλο βραχώδη σχηματισμό στον Δούναβη, χρησιμοποιώντας περίπου 180 κιλά εκρηκτικών.

Στόχος της ελεγχόμενης έκρηξης ήταν να αυξηθεί η ποσότητα νερού που κατευθύνεται προς τον πυρηνικό σταθμό της Τσερναβόντα, όπου μόνο ένας από τους δύο αντιδραστήρες εξακολουθεί να βρίσκεται σε λειτουργία. Η μεγάλη υποχώρηση της στάθμης του ποταμού, έπειτα από εβδομάδες ξηρασίας και ακραίων θερμοκρασιών, έχει περιορίσει σημαντικά το διαθέσιμο νερό για την ψύξη των εγκαταστάσεων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κοντά στον βραχίονα Μπάλα του Δούναβη, στην περιοχή Ιζβοαρέλε. Η έκρηξη διέλυσε τον βράχο Πιρζοάια, εκτοξεύοντας στον αέρα νερό και κομμάτια πέτρας, ενώ στο σημείο επιχειρούν πλέον ειδικά σκάφη για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων.

Είχαν προηγηθεί δοκιμαστικές εκρήξεις

Μία ημέρα νωρίτερα, στρατιωτικοί δύτες και πυροτεχνουργοί είχαν πραγματοποιήσει μικρότερες δοκιμαστικές εκρήξεις, προκειμένου να υπολογίσουν την ποσότητα εκρηκτικών που θα χρειαζόταν για τη διάλυση του βράχου. Η κύρια επιχείρηση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, με τον υπουργό Άμυνας της Ρουμανίας, Ράντου Μιρούτα, να δηλώνει ότι το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο.

Η έκρηξη, ωστόσο, αποτελεί μόνο το πρώτο στάδιο του σχεδίου. Οι αρχές σκοπεύουν να βυθίσουν ελεγχόμενα τέσσερις φορτηγίδες γεμάτες με πέτρες, δημιουργώντας ένα προσωρινό υποθαλάσσιο φράγμα στον βραχίονα Μπάλα.

Το φράγμα αναμένεται να περιορίσει τη διαφυγή νερού προς το συγκεκριμένο σημείο και να διοχετεύσει μεγαλύτερη ποσότητα προς την Παλαιά Κοίτη του Δούναβη, από την οποία τροφοδοτείται ο πυρηνικός σταθμός της Τσερναβόντα. Οι εργασίες ανακατεύθυνσης του νερού εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη.

Ο Δούναβης έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Η παρατεταμένη ανομβρία έχει προκαλέσει δραματική μείωση της ροής του Δούναβη. Σύμφωνα με στοιχεία που μεταδίδει το Associated Press, η παροχή του ποταμού στη Ρουμανία έχει περιοριστεί περίπου στα 1.500 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή σε λιγότερο από το ένα τρίτο του μέσου όρου για τον Ιούλιο.

Ο ένας αντιδραστήρας της Τσερναβόντα τέθηκε ήδη εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας, μειώνοντας αισθητά την εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η κρατική Nuclearelectrica καλύπτει υπό κανονικές συνθήκες περίπου το 20% των αναγκών της Ρουμανίας σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο Ράντου Μιρούτα υποστήριξε ότι ακόμη και μία επιπλέον ημέρα λειτουργίας του σταθμού μετά την ολοκλήρωση των έργων θα αποτελεί σημαντικό οικονομικό και ενεργειακό όφελος. Όπως σημείωσε, η αξία της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται μέσα σε μία ημέρα είναι πολλαπλάσια του κόστους της επιχείρησης στον Δούναβη.

Μικρή παράταση για τον πυρηνικό σταθμό της Ουγγαρίας

Ανάλογη είναι η κατάσταση στην Ουγγαρία, όπου ο πυρηνικός σταθμός του Πακς έφτασε πολύ κοντά στην πρώτη πλήρη διακοπή λειτουργίας του εδώ και 44 χρόνια.

Η εγκατάσταση λειτουργούσε τη Δευτέρα με μόλις μία τουρμπίνα ισχύος 240 μεγαβάτ. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, ανακοίνωσε ότι οι μηχανικοί κατάφεραν να διατηρήσουν προσωρινά σε λειτουργία την τελευταία τουρμπίνα. Η πλήρης διακοπή του σταθμού, η οποία αρχικά αναμενόταν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενδέχεται να μετατεθεί για την Τρίτη ή την Τετάρτη.

Το Πακς παράγει σχεδόν το μισό ηλεκτρικό ρεύμα της Ουγγαρίας και καλύπτει περίπου το ένα τρίτο της συνολικής κατανάλωσης της χώρας. Η απότομη μείωση της παραγωγής έχει αναγκάσει τη Βουδαπέστη να αυξήσει τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από γειτονικές αγορές.

Σταμάτησαν την παραγωγή Dacia και Ford

Μέσα σε αυτό το εξαιρετικά πιεστικό ενεργειακό περιβάλλον, τα εργοστάσια αυτοκινήτων της Dacia και της Ford στη Ρουμανία ανέστειλαν προσωρινά την παραγωγή τους μέχρι τις 19 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Ίλιε Μπολοζάν, η εθελοντική διακοπή των εργασιών στα δύο εργοστάσια μείωσε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά περίπου 200 μεγαβάτ. Η κυβέρνηση αναμένει ότι και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις θα περιορίσουν τη δραστηριότητά τους, ώστε να προστατευτεί η σταθερότητα του δικτύου κατά τις ώρες αιχμής.

Στην Ουγγαρία, οι εκκλήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας προς νοικοκυριά και περισσότερες από 300 επιχειρήσεις περιόρισαν τη ζήτηση κατά περίπου 700 μεγαβάτ την Κυριακή.

Η φαρμακευτική εταιρεία Richter ανακοίνωσε ότι θα μειώσει περισσότερο από 50% την κατανάλωσή της για τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Παράλληλα, θα διοχετεύει καθημερινά στο δίκτυο τέσσερα μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας από το φωτοβολταϊκό της πάρκο.

Ενεργειακή πίεση σε ολόκληρη την περιοχή

Οι συνέπειες της ξηρασίας δεν περιορίζονται στη Ρουμανία και την Ουγγαρία. Στη Σερβία, μεγάλος υδροηλεκτρικός σταθμός λειτουργεί περίπου στο 20% της δυναμικότητάς του, ενώ τα εμπορικά πλοία αναγκάζονται να μεταφέρουν σχεδόν το μισό από το συνηθισμένο φορτίο τους.

Στη Βουδαπέστη η στάθμη του Δούναβη έφτασε τη Δευτέρα περίπου στα δέκα εκατοστά, καταρρίπτοντας το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ των 33 εκατοστών που είχε καταγραφεί το 2018. Οι προβλέψεις δεν δείχνουν σημαντικές βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες, ενώ οι θερμοκρασίες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αναμένεται να ξεπεράσουν εκ νέου τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Η έκρηξη στον Δούναβη αποτυπώνει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο την πίεση που ασκεί η παρατεταμένη ξηρασία στις ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης. Η έλλειψη νερού δεν απειλεί πλέον μόνο τη γεωργία και τις ποτάμιες μεταφορές, αλλά και τη λειτουργία μονάδων που καλύπτουν μεγάλο μέρος των αναγκών ολόκληρων χωρών σε ηλεκτρική ενέργεια.