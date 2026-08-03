Ένα ασυνήθιστο περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε παρεκκλήσι ναού στο κέντρο της Αθήνας, όταν ιερέας εντόπισε ένα νεαρό ζευγάρι σε ιδιαίτερα προσωπικές στιγμές εντός του χώρου λατρείας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ekklisiaonline.gr, ο 58χρονος εφημέριος του ναού βρισκόταν στη διαδικασία να κλειδώσει τον κεντρικό ναό όταν άκουσε θορύβους από το γειτονικό παρεκκλήσι, το οποίο παραμένει ανοιχτό όλο το 24ωρο για τους πιστούς που επιθυμούν να προσευχηθούν.

Όταν πλησίασε στην είσοδο, αντίκρισε έναν 20χρονο και μία 19χρονη σε ερωτικές περιπτύξεις μέσα στο παρεκκλήσι. Όπως περιέγραψε στο ίδιο μέσο, η έκπληξή του ήταν τόσο μεγάλη που αντέδρασε αυθόρμητα, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να σταματήσει αμέσως και να του ζητήσει συγγνώμη.

Ο ιερέας ανέφερε ότι ζήτησε από τους δύο νεαρούς να ντυθούν και να τον ακολουθήσουν στο γραφείο του, όπου τους πρόσφερε νερό και συζήτησε μαζί τους σε ήρεμο κλίμα.

Σύμφωνα πάντα με όσα υποστήριξε, τους εξήγησε πως είναι φυσιολογικό να υπάρχουν συναισθήματα και επιθυμίες στην ηλικία τους, ωστόσο τόνισε ότι οι χώροι λατρείας πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Παράλληλα, τους ξεκαθάρισε ότι δεν επρόκειτο να καλέσει την Αστυνομία ούτε να προχωρήσει σε κάποια καταγγελία.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τους έδωσε 100 ευρώ λέγοντας στον νεαρό: «Πηγαίνετε σε ξενοδοχείο με την ευχή μου, αλλά να θυμάστε όσα σας είπα», μια κίνηση που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε ως στόχο να αποφευχθεί η επανάληψη αντίστοιχου περιστατικού σε έναν ιερό χώρο.