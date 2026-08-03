Κάλεσμα σε πολίτες που επιθυμούν να γίνουν εθελοντές απευθύνει το Πυροσβεστικό Σώμα.

Με ανάρτησή του στο X τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, το Σώμα καλεί τους ενδιαφερομένους να ενημερωθούν για τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη και να καταθέσουν την αίτησή τους στην πλησιέστερη επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία.

«Γίνομαι εθελοντής πυροσβέστης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση, η οποία συνοδεύεται από συνδέσμους για τις απαραίτητες πληροφορίες, το έντυπο της αίτησης και την αναζήτηση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

👩‍🚒🧑‍🚒Γίνομαι εθελοντής #πυροσβέστης !!!

🚨Ενημερώνομαι για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας εθελοντή #πυροσβέστη και συναφή θέματα εθελοντών πυροσβεστών: https://t.co/udOJre9nsI

📄Κάνω αίτηση: https://t.co/WOZgpM0RGP

☎️Αναζητώ την πλησιέστερη… pic.twitter.com/pR02DdUiSa — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 3, 2026

Η σημασία των εθελοντών αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά τις τελευταίες ημέρες, καθώς η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με μεγάλα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, τη Βοιωτία και την ορεινή Ναυπακτία. Εθελοντικές ομάδες και κάτοικοι στάθηκαν δίπλα στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, συμβάλλοντας στην κατάσβεση μικρότερων εστιών, στην προστασία σπιτιών και στην υποστήριξη των επιχειρήσεων στα σημεία όπου οι φλόγες πλησίαζαν κατοικημένες περιοχές.

Ποιοι μπορούν να γίνουν εθελοντές πυροσβέστες

Την ιδιότητα μπορούν να αποκτήσουν Έλληνες πολίτες, αλλά και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας από 18 έως 55 ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον τρία χρόνια και να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.



Οι εθελοντές πυροσβέστες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

– Μάχιμους εθελοντές πυροσβέστες

– Οδηγούς και χειριστές πυροσβεστικών οχημάτων και μηχανημάτων



Οι αιτήσεις για κάθε νέα εκπαιδευτική σειρά υποβάλλονται από την 1η Ιουλίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου στην πλησιέστερη επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου.