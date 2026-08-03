Η υπόθεση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά μπαίνει σε νέα φάση, καθώς η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται πλέον σε επίσημες διαπραγματεύσεις με τη Λίβερπουλ για τον 24χρονο εξτρέμ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Οι «Reds» παρακολουθούν εδώ και αρκετό καιρό την πορεία του Γάλλου διεθνούς και τον έχουν εντάξει στον μεταγραφικό τους σχεδιασμό, βλέποντας στο πρόσωπό του μία επένδυση με προοπτική για τα επόμενα χρόνια.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο Μπαρκολά αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο μετακίνησής του στο «Άνφιλντ», ενώ η πρόταση της Λίβερπουλ ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Παρά το υψηλό ποσό, η Παρί Σεν Ζερμέν δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να παραχωρήσει εύκολα τον ποδοσφαιριστή, καθώς οι οικονομικές απαιτήσεις της παραμένουν υψηλότερες. Ωστόσο, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται σε θετικό κλίμα, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή.

Ο Μπαρκολά προέρχεται από ακόμη μία γεμάτη χρονιά, ενώ με την εθνική Γαλλίας συμμετείχε στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά, όπου οι «τρικολόρ» αποκλείστηκαν από την μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία.