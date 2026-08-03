Ουκρανικό drone έπληξε πολυσύχναστη παραλία στην Αρχίπο-Οσίποβκα, κοντά στο Γκελεντζίκ της Μαύρης Θάλασσας, με τη Μόσχα να κάνει λόγο για έξι νεκρούς και 40 τραυματίες. Το θέρετρο βρίσκεται λίγα μίλια από το θερινό παλάτι του Βλαντίμιρ Πούτιν, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στο πλήγμα.



Βίντεο από το σημείο δείχνει το drone να πέφτει πάνω σε παραλία γεμάτη λουόμενους και να εκρήγνυται, ενώ στο σημείο έσπευσε ειδική ιατρική ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών.



Η περιφερειακή διοίκηση της Κρασνοντάρ υποστήριξε ότι επρόκειτο για «σκόπιμη επίθεση» εναντίον αμάχων, την ώρα που η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο για «τρομοκρατία». Η Ουκρανία δεν είχε σχολιάσει άμεσα.

Δείτε το βίντεο:

A Ukrainian kamikaze drone hit a beach in Gelendzhik, Russia; killing 4 people and injuring 13 others. pic.twitter.com/EER8zd3ldd — Clash Report (@clashreport) August 3, 2026

«Ήμασταν στην παραλία τη στιγμή της επίθεσης. Είμαι σε απόλυτο σοκ», είπε μάρτυρας σε τοπικά μέσα. Άλλος περιέγραψε πως οι λουόμενοι κρύφτηκαν πίσω από βράχο και ξαπλώστρες, ενώ ακόμη ένας ανέφερε ότι είδε έναν άνδρα με ματωμένο ώμο.



Το χτύπημα σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου η Ουκρανία εξαπέλυσε ένα από τα πιο έντονα μπαράζ drones από την έναρξη του πολέμου, πλήττοντας διυλιστήρια, αποθήκες, εργοστάσιο drones και τη στρατιωτική βάση Engels-2. Παράλληλα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ενισχύει την προστασία πλοίων στη λεκάνη Αζοφικής – Μαύρης Θάλασσας και αναζητεί εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς φορτίων, σύμφωνα με την Daily Mail.



Η κλιμάκωση στις θαλάσσιες και χερσαίες επιθέσεις ανεβάζει την πίεση σε Μόσχα και Κίεβο, με το σιτάρι, τις εξαγωγές και τις αλυσίδες εφοδιασμού να μπαίνουν ξανά στο επίκεντρο του πολέμου.