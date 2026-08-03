Στις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές του νομού Βοιωτίας θα βρεθεί αύριο, Τρίτη, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε μια επίσκεψη με επίκεντρο τις συνέπειες που άφησε πίσω της η φωτιά σε κατοίκους, καλλιέργειες και τοπικές δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα μεταβεί στις 11:15 στην Ξηρονομή, όπου θα συζητήσει με κατοίκους και με τον πρόεδρο της Κοινότητας, Ευστάθιο Κεφαλά, στην πλατεία του χωριού. Η επίσκεψη αναμένεται να επικεντρωθεί στις πρώτες ανάγκες της περιοχής και στις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά.

Κατόπιν, ο κ. Ανδρουλάκης θα μεταβεί στη Δομβραίνα, όπου στις 12:45 θα πραγματοποιήσει σύσκεψη με τον πρόεδρο της Κοινότητας, Κωνσταντίνο Μπούγια, καθώς και με πληγέντες ελαιοπαραγωγούς και κτηνοτρόφους στο Πνευματικό Κέντρο. Στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να βρεθούν οι επιπτώσεις της φωτιάς στην παραγωγή, το εισόδημα και την επόμενη μέρα για την τοπική οικονομία.

Η παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βοιωτία εντάσσεται στο πλαίσιο της καταγραφής των ζημιών στις πυρόπληκτες περιοχές και της άμεσης επαφής με τους πολίτες που επλήγησαν από το πύρινο μέτωπο.



Οι συναντήσεις με φορείς και κατοίκους θεωρούνται κρίσιμες, καθώς αποτυπώνουν το εύρος των αναγκών που δημιουργεί κάθε μεγάλη πυρκαγιά σε μια αγροτική περιοχή όπως η Βοιωτία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.