Ο Χρήστος Μουζακίτης ήταν αυτός που εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου για το πρώτο παιχνίδι με τη Ναϊμέγκεν στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν το βράδυ της Τρίτης (4/8) τους Ολλανδούς με στόχο να κάνουν το πρώτο βήμα προς τα play off και ο διεθνής Έλληνας χαφ είπε τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

Για την έναρξη της σεζόν και το μήνυμα που θέλει να στείλει: «Νομίζω και ο κόσμος και εμείς περιμένουμε καιρό αυτό το παιχνίδι. Χαιρόμαστε που θα έρθουν πάλι να μας δούνε και θέλουμε να τούς δώσουμε χαρά, τόσο σε εκείνους όσο και στους εαυτούς μας».

Για τη διαδικασία των προκριματικών: «Είναι η πρώτη χρονιά για μένα που είμαι σε καλοκαιρινά προκριματικά. Δεν υπάρχουν διαφορές σε σχέση με πέρυσι, απλά ξεκινάς νωρίτερα. Το σκεπτικό και το πλάνο είναι το ίδιο, δεν βλέπουμε διαφορά για το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι, για μας σημαντικό είναι να υποδεχθούμε τη Ναϊμέγκεν και να νικήσουμε».

Για το κίνητρο που υπάρχει για το Champions League, όπου ο ίδιος έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις: «Κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ίδιο, το να παίζεις Champions League σού δίνει από μόνο του κίνητρο και ελπίζουμε φέτος να κάνουμε τις καλύτερες εμφανίσεις και γενικά, αλλά και στο Champions League».

Για το γεγονός ότι στην προετοιμασία ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε ολλανδικές ομάδες: «Βοηθάει που είχαμε φιλικά με ολλανδικές ομάδες, είχαμε και πέρυσι ένα φιλικό με τη Ναϊμέγκεν. Είναι σημαντικό που ξεκινάμε στο γήπεδό μας με τον κόσμο μας κι ελπίζουμε να τους δώσουμε μια δόση χαράς».

Για τους παίκτες που γνωρίζει από τη Ναϊμέγκεν: «Γνωρίζω τον Τάντιτς και τον Μορ.Επειδή είμαι μικρός σε ηλικία, τον πρώτο τον έβλεπα κι όταν έπαιζε σε προηγούμενες ομάδες και είναι χαρά που θα παίξω μαζί του τώρα».