Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, μεταξύ Κυλλήνης και Γαστούνης, στο ρεύμα προς Πύργο.

Το συγκεκριμένο τμήμα είχε κλείσει νωρίτερα λόγω της φωτιάς στην περιοχή Τραγανό, του Δήμου Πηνειού, στην Ηλεία.

Η απόφαση για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας ελήφθη καθώς η φωτιά παρουσιάζει ύφεση.

Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο, με στόχο να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Οι οδηγοί καλούνται να παραμένουν προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.