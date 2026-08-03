Ιστορικές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Βόρεια Κορέα, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 42,5 βαθμούς Κελσίου, στο αποκορύφωμα ενός παρατεταμένου και ιδιαίτερα έντονου καύσωνα που πλήττει ολόκληρη την Κορεατική Χερσόνησο. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, η χώρα σημείωσε τρεις συνεχόμενες ημέρες ρεκόρ ζέστης, με την ακραία θερμική επιβάρυνση να ξεκινά την Παρασκευή 31 Ιουλίου και να κορυφώνεται την Κυριακή 2 Αυγούστου.



Στην Πιονγιάνγκ, αλλά και στις επαρχίες Πιονγκάν και Τζαγκάνγκ, οι μέγιστες θερμοκρασίες προβλεπόταν να κυμανθούν μεταξύ 35°C και 40°C, επιτείνοντας τις ασφυκτικές συνθήκες σε πόλεις και αγροτικές περιοχές. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, χιλιάδες Βορειοκορεάτες κατέφυγαν στη θάλασσα, αναζητώντας μια ανάσα δροσιάς στις παραλίες και στις παράκτιες ζώνες της χώρας.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το βίντεο που δείχνει εκατοντάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στην τουριστική περιοχή Γουονσάν-Κάλμα, όπου πολλοί επέλεξαν να κολυμπήσουν, να παίξουν στα κύματα ή να ξαπλώσουν στην άμμο, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τη ζέστη.

La télévision d’état nord-coréenne publie des rares images des habitants profitant des plages



Frappée par une vague de chaleur exceptionnelle, la Corée du Nord voit ses plages se remplir de vacanciers venus chercher un peu de fraîcheur. Des images rares montrent des Nord-Coréens… pic.twitter.com/Ap9Nr2KYSj — Le Figaro (@Le_Figaro) August 3, 2026

Οι εικόνες αυτές, που επιλέχθηκαν και δημοσιεύθηκαν από τις αρχές της Βόρειας Κορέας, προσφέρουν μια σπάνια ματιά στην καθημερινότητα μιας χώρας που συνήθως εμφανίζεται στη διεθνή επικαιρότητα μέσα από στρατιωτικές παρελάσεις, πυραυλικές δοκιμές ή δημόσιες εμφανίσεις του Κιμ Γιονγκ Ουν.



Αυτή τη φορά, όμως, το επίκεντρο δεν είναι η ισχύς ή η απομόνωση, αλλά μια καθημερινή ανθρώπινη εικόνα: πολίτες που προσπαθούν να αντέξουν έναν πρωτοφανή καύσωνα, σε ένα από τα πιο κλειστά κράτη του κόσμου.