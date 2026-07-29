Έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα σε ΑΤΜ υποκαταστήματος τράπεζας, στη συμβολή των οδών Σοφούλη και Καπετάν Γκόνη, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης όσο και στο υποκατάστημα της τράπεζας, ενώ εξετάζεται αν υπήρξαν φθορές και σε παρακείμενα σημεία.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν οι δράστες κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες της έκρηξης και τον εντοπισμό των δραστών.