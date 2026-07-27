Μεγάλη ήταν η αναστάτωση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 26/7 στον Άσσο Κορινθίας, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο με τρεις επιβάτες εξετράπη της πορείας του στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών και κατέληξε στην πρόσοψη τοπικού καφενείου.

Ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να ανέβει στο πεζοδρόμιο και να προσκρούσει στο κατάστημα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Η πρόσκρουση είχε ως συνέπεια να καταστραφούν οι γυάλινες επιφάνειες του καφενείου, καθώς και τα τραπεζοκαθίσματα που βρίσκονταν στον εξωτερικό του χώρο.

Μετά το συμβάν, οι επιβαίνοντες αποχώρησαν από το σημείο, ενώ τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

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