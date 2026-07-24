Οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανακοινώθηκαν χθες από το υπουργείο Παιδείας, αποτυπώνοντας τον χάρτη του νέου ακαδημαϊκού έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων στις Πανελλαδικές 2026 ανήλθε σε 70.593, εκ των οποίων 60.584 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΓΕΛ και 10.009 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΕΠΑΛ.

Τα βασικότερα συμπεράσματα από τις βάσεις εισαγωγής, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή» είναι τα εξής:

Η άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι εντυπωσιακή, φτάνοντας τις 490 μονάδες στην πλέον περιζήτητη σχολή του επιστημονικού πεδίου, τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Η/Υ στο ΕΜΠ (18.880). Ωστόσο, η άνοδος ήταν μεγαλύτερη σε πιο χαμηλόβαθμες σχολές, όπως ενδεικτικά η Ναυπηγών ΕΜΠ (18.590, +750 μόρια), και σε περιφερειακές σχολές όπως η Η/Υ Πατρών (17.520, +945).

Χαμηλότερη άνοδο είχαν οι σχολές πληροφορικής και οικονομίας του 4ου επιστημονικού πεδίου. Ενδεικτικά, το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ έφτασε στα 17.015 μόρια (+60), το Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΟΠΑ τα 18.425 μόρια (+25), ενώ εντυπωσιακή είναι η άνοδος της βάσης του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά στα 19.600 μόρια (+390).

Οι σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών εμφανίζουν ελαφρά πτωτική εικόνα. Η Νομική Αθηνών έμεινε αμετάβλητη (17.875), η Νομική Θράκης έπεσε 25 μόρια (16.700) και η του ΑΠΘ 110 μόρια (17.040). Ελαφρά πτώση είχαν και τα τμήματα Ψυχολογίας (Αθηνών -30 στα 17.395 και ΑΠΘ -110 στα 17.040).

Ως προς τις πιο υψηλόβαθμες ιατρικές, η άνοδος είναι χαμηλότερη. Ενδεικτικά, η Ιατρική Αθηνών έφτασε τα 18.900 μόρια (+125) και η Ιατρική Θράκης τα 18.350 (+375).

Προβληματισμό συνεχίζουν να προκαλούν οι πολύ χαμηλές βάσεις εισαγωγής στα παιδαγωγικά τμήματα και κυρίως στις καθηγητικές σχολές ανθρωπιστικών επιστημών. Ενδεικτικά, η Φιλολογία ΕΚΠΑ έφτασε στα 11.160 μόρια με πτώση 144 μορίων, η Φιλολογία Κρήτης στα 9.052 με -82, το Παιδαγωγικό Ρόδου στα 10.950 μόρια με πτώση 925 μορίων. Μάλιστα, σε καθηγητικές σχολές Φιλολογίας αλλά και Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας υπήρξαν κενές θέσεις.

Η σχολή με τη μεγαλύτερη άνοδο είναι η Ευελπίδων – Σώματα στα 15.750 με +2.695 μόρια, και αντίστροφα εκείνη με τη μεγαλύτερη πτώση η Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Η βάση της βρέθηκε στα 10.490 μόρια, με πτώση 4.230 μορίων.