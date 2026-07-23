Τέλος μπαίνει στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των Πανελληνίων 2026, καθώς το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις Βάσεις 2026 για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της εισαγωγής τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας https://results.it.minedu.gov.gr.

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται ο οκταψήφιος κωδικός υποψηφίου και τα τέσσερα αρχικά γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή ανήλθε σε 70.593, εκ των οποίων 60.584 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΓΕΛ και 10.009 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΕΠΑΛ.

Συνολικά εισήχθησαν στα ΑΕΙ, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος 63.609 υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Παράλληλα, όσοι είχαν δηλώσει έγκαιρα τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου στη σχετική υπηρεσία του Υπουργείου μέσω του gov.gr, θα λάβουν το αποτέλεσμα της εισαγωγής τους και με γραπτό μήνυμα (SMS).

Tέλος τα αποτελέσματα εισαγωγής θα είναι προσβάσιμα και από τα Λύκεια της χώρας, όπου θα αναρτηθούν πίνακες με τους κωδικούς των υποψηφίων, χωρίς την αναγραφή ονομάτων για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΒΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026

ΒΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2024 – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026

ΒΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2025 – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026

ΒΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2024 – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026

ΒΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2025 – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026

ΒΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026

ΒΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026

ΒΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026

Σχολές Ανώτερης Εκπαιδευτικής Κατάρτισης

Εντωμεταξύ, για τα αποτελέσματα των Σχολών Ανώτερης Εκπαιδευτικής Κατάρτισης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τον προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ο υφυπουργός Παιδείας και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, συνεχάρη τους επιτυχόντες για την προσπάθεια και την επιτυχία τους, ενώ απηύθυνε μήνυμα αισιοδοξίας και προς τους υποψηφίους που δεν πέτυχαν τον στόχο τους, τονίζοντας ότι σήμερα δεν καθορίστηκε το μέλλον κανενός.

«Σήμερα ολοκληρώνεται ένας σημαντικός κύκλος για χιλιάδες νέες και νέους και ανοίγει ένας καινούριος. Θέλω να συγχαρώ θερμά όλους τους υποψηφίους για την προσπάθεια που κατέβαλαν, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Πίσω από κάθε βαθμό υπάρχουν μήνες αγώνα, επιμονής και προσωπικών θυσιών. Συγχαρητήρια σε όσους πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τους εύχομαι μια δημιουργική ακαδημαϊκή διαδρομή, γεμάτη γνώση, εμπειρίες και ευκαιρίες» δήλωσε ο Νίκος Παπαϊωάννου.

Ωστόσο, ο υφυπουργός Παιδείας επισήμανε πως δεν τελείωσε τίποτα για όποιον δεν κατάφερε να εισαχθεί στην σχολή που επιθυμούσε. «Σε όσους δεν είδαν σήμερα το αποτέλεσμα που επιθυμούσαν, θέλω να πω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι οι βάσεις ανοίγουν μια διαδρομή, δεν καθορίζουν το μέλλον κανενός. Η γνώση, η επαγγελματική εξέλιξη και η προσωπική επιτυχία έχουν σήμερα πολλές διαφορετικές διαδρομές, μέσα από τα Πανεπιστήμια, τις ΣΑΕΚ, την επαγγελματική εκπαίδευση, τη μαθητεία και τη διαρκή κατάρτιση» ανέφερε.

«Έχοντας συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια χιλιάδες φοιτητές, γνωρίζω ότι οι άνθρωποι που προχωρούν στη ζωή δεν είναι πάντα εκείνοι που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επιλογή, αλλά εκείνοι που αξιοποίησαν με επιμονή κάθε ευκαιρία που βρήκαν μπροστά τους. Να συνεχίσετε να πιστεύετε στις δυνατότητές σας. Το μέλλον δεν γράφεται από μία ημέρα, αλλά από την επιμονή, τη συνέπεια και τις επιλογές που κάνουμε κάθε μέρα» κατέληξε στο σημερινό του μήνυμα μετά την ανακοίνωση των βάσεων.