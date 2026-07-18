Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Ζάκυνθο, όταν δύο 20χρονες τουρίστριες από την Ολλανδία, που επέβαιναν σε γουρούνα κατά τη διάρκεια εκδρομής στο νησί, βρέθηκαν σε γκρεμό βάθους περίπου 20 μέτρων στην περιοχή Ξηροκάστελλο.

Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ είχε ως αποτέλεσμα την ασφαλή διάσωσή τους, αφού η μία από τις δύο τουρίστριες κατάφερε να απεγκλωβιστεί και να καλέσει τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η μία κοπέλα φέρει ελαφρά τραύματα και η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.