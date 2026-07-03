Σε κρισιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 17χρονος, ο οποίος έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πρώτου ορόφου σε ξενοδοχείο του Χαλανδρίου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Ο ανήλικος είχε φτάσει στην Ελλάδα για διακοπές από τη Βρετανία, συνοδευόμενος από τους γονείς του και έναν φίλο του. Όπως προέκυψε, τα δύο αγόρια είχαν βγει νωρίτερα για διασκέδαση και, επιστρέφοντας στο δωμάτιο, κατανάλωσαν αλκοόλ πριν από το τραγικό συμβάν.

Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε ο φίλος του στους αστυνομικούς, οι δύο τους είχαν πάει προηγουμένως στο Νέο Ηράκλειο για βόλτα και αγόρασαν παράνομα αλκοόλ από ένα μίνι μάρκετ. Ο φίλος του υποστήριξε ότι αυτό έγινε επειδή ο 17χρονος επέδειξε πλαστό δίπλωμα οδήγησης.

Ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ συνελήφθη για έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών και αλκοόλ.

Στο ξενοδοχείο μετέβησαν αστυνομικοί της Σήμανσης, οι οποίοι πήραν γενετικό υλικό και αποτυπώματα, προκειμένου να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες της πτώσης.

Από αυτό το μπαλκόνι έπεσε ο 17χρονος:

Σχετικά με το χρονικό της υπόθεσης, περίπου στις 05:00 ο 17χρονος Άγγλος έπεσε στο κενό, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου, που βρίσκεται επί της οδού Σουρή στο Χαλάνδρι.

Το άτυχο παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.