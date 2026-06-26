Δραματικές ώρες βίωσε μια μητέρα με το βρέφος της στην Κρήτη, καθώς κινδύνεψαν από την τεράστια φωτιά που είχε ξεσπάσει.

«Μπαμπά, καίγομαι». Αυτή η φράση θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη του πατέρα της, ο οποίος είδε τις φλόγες να φτάνουν μόλις λίγα μέτρα από τους δικούς του ανθρώπους, με τα χειρότερα να αποφεύγονται.

Μάλιστα, ο πατέρας συγκλόνισε, αφού με ψυχραιμία μετέφερε το μήνυμα ότι «οι περιουσίες ξαναγίνονται» και δόξασε το Θεό.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ανακούφιση ότι δεν χάθηκαν ανθρώπινες ζωές συνυπάρχει με την οργή και την αγανάκτηση, καθώς η επόμενη μέρα δεν φέρνει μόνο την καταγραφή των ζημιών, αλλά και το δύσκολο ερώτημα: πώς θα ξαναχτιστεί η καθημερινότητα μετά από μια τέτοια καταστροφή;

Ένα στενό δρομάκι χωρίζει το εργοστάσιο που κάηκε από το παραπάνω σπίτι: