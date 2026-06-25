Σε εξέλιξη βρίσκεται τα τελευταία λεπτά μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς σε αποθήκη ξυλείας, σε περιοχή ανάμεσα στη Λοφούπολη και τον ‘Αγιο Ιωάννη Χωστό, στο Ηράκλειο.

Πλέον η εικόνα της πυρκαγιάς στην αποθήκη ξυλείας είναι καπως καλύτερα, αλλά ήδη έχουν καεί τρία σπίτια και άλλα έχουν υποστεί ζημιές.

Στο σημείο οι δυνάμεις που επιχειρούν έχουν ενισχυθεί περεταίρω, καθώς έχουν φτάσει τους 95 πυροσβέστες με 18 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Επίσης στο σημείο βρίσκονται 2 ομάδες της 3ης ΕΜΟΔΕ και η ειδική ομάδα ΧΒΡΠ της 3ης ΕΜΑΚ, ενώ από αέρος επιχειρεί 1 ελικόπτερο. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο σημείο βρίσκονται ήδη, ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο αντιπεριφεριεάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης.

Στην περιοχή επικρατεί αναστάτωση και σύμφωνα με τις πληροφορίες η φωτιά επεκτάθηκε και σε παρακείμενες κατοικίες, οι οποίες τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, κ. Νίκο Συριγωνάκη, όπως μετέδωσε το Κρήτη TV, οι αρχές προχώρησαν σε προληπτικές εκκενώσεις κατοικιών στις περιοχές που απειλήθηκαν από τη μεγάλη πυρκαγιά. Ωστόσο, ορισμένα από τα σπίτια που εκκενώθηκαν δεν γλίτωσαν από το πέρασμα της φωτιάς και παραδόθηκαν στις φλόγες. Παράλληλα, καταστράφηκε ολοσχερώς και δεύτερη επιχείρηση, με τις ζημιές να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα.

Στις 15:35 το απόγευμα το 112 απέστειλε μήνυμα, καλώντας τους πολίτες να λάβουν μέτρα προφύλαξης για τον καπνό.

Φωτογραφίες από το σημείο της μεγάλης φωτιάς: