Άστατος θα είναι και σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρες καθώς αναμένονται τοπικές νεφώσεις και σποραδικά φαινόμενα, κυρίως στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι. Φυσιολογικές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν, κυρίως στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν, κυρίως από το μεσημέρι κι έπειτα στα ορεινά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 30, στη Θεσσαλία από 19 έως 31, στην Ήπειρο από 17 έως 33, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 17 έως 32, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 33, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 20 έως 28, και στην Κρήτη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ίδιας έντασης.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κυρίως από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως το μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά του νομού θα γίνουν νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου.