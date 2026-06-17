Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Πιο αναλυτικά, αναμένονται τοπικές νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι και απόγευμα θα είναι αυξημένες. Εξαίρεση αποτελεί το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο όπου θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κυρίως για τα κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και απόγευμα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 32, στη Θεσσαλία από 19 έως 33, στην Ήπειρο από 15 έως 29, στη Δυτική Στερεά από 16 έως 32, στην Ανατολική Στερεά από 19 έως 33, στην Πελοπόννησο από 14 έως 32, στα νησιά του Ιονίου από 16 έως 30, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 16 έως 34, στις Κυκλάδες από 15 έως 31, στα Δωδεκάνησα από 20 έως 30 και στην Κρήτη από 13 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως για τα βόρεια κατά το μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις αλλά και μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κυρίως από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.