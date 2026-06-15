Σοβαρές ελλείψεις σε ασθενοφόρα και ανταλλακτικά καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στο ΕΚΑΒ Αττικής έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση των διαθέσιμων οχημάτων που επιχειρούν καθημερινά. Παράλληλα, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, εργαζόμενοι που προχώρησαν ακόμη και σε αγορά ανταλλακτικών με δικά τους χρήματα, προκειμένου να διατηρηθούν σε λειτουργία ορισμένα ασθενοφόρα, βρίσκονται αντιμέτωποι με την απειλή πειθαρχικών διαδικασιών.

Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, η υποστελέχωση του ΕΚΑΒ στην Αττική επιδεινώνεται εξαιτίας της έλλειψης ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα οχήματα, θέτοντας ερωτήματα για το κατά πόσο ο οργανισμός μπορεί να παρέχει επαρκώς τις υπηρεσίες του προς τους πολίτες.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι πριν από λίγο καιρό η διοίκηση του ΕΚΑΒ διαβεβαίωνε πως ενισχύεται η διαχειριστική ικανότητα του οργανισμού και ότι «όλα λειτουργούν κανονικά». Ωστόσο, η ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι η εικόνα που επικρατεί είναι διαφορετική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, καθημερινά 70 ασθενοφόρα οχήματα μόνο στην Αττική βρίσκονται εκτός επιχειρησιακής δράσης λόγω βλαβών και παραμένουν στα συνεργεία. Την ίδια στιγμή, σε ολόκληρη την Αττική επιχειρούν μόλις 55 ασθενοφόρα κατά τις πρωινές και απογευματινές βάρδιες, ενώ τη νύχτα ο αριθμός τους περιορίζεται στα 30, για έναν πληθυσμό εκατομμυρίων πολιτών.

Η Ομοσπονδία σημειώνει ακόμη ότι, βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, η Αττική θα έπρεπε να καλύπτεται από τουλάχιστον 100 ασθενοφόρα και 10 Κινητές Ιατρικές Μονάδες, υπογραμμίζοντας ότι λείπουν δεκάδες ασθενοφόρα από τον δρόμο.

Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να καλύψουν από την τσέπη τους το κόστος αγοράς ανταλλακτικών, προκειμένου να μην επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «Ναι. Εργαζόμενοι πλήρωσαν από την τσέπη τους για να κυκλοφορήσουν ασθενοφόρα».

Σύμφωνα με την ενημέρωση, με τον τρόπο αυτό κατέστη δυνατή η επισκευή τριών έως τεσσάρων οχημάτων ώστε να μην τεθούν εκτός λειτουργίας. Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι η διοίκηση γνώριζε την κατάσταση, ενώ το πρόβλημα με την έλλειψη ανταλλακτικών είναι γνωστό εδώ και περισσότερο από έναν μήνα.

Όπως επισημαίνεται στην ενημέρωση, αντί να δοθούν λύσεις, οι εργαζόμενοι απειλούνται με τη διενέργεια ΕΔΕ. «Αντί για λύσεις, απειλές. Αντί για ανταλλακτικά, πειθαρχικές διαδικασίες. Αντί για ενίσχυση του στόλου, αδιαφορία», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η ΠΟΕΔΗΝ γνωστοποιεί επίσης ότι σήμερα οι εργαζόμενοι απέστειλαν εξώδικο προς τη διοίκηση του ΕΚΑΒ, με κοινοποίηση στο υπουργείο Υγείας.

Κλείνοντας, η Ομοσπονδία τονίζει ότι η δημόσια υγεία δεν μπορεί να στηρίζεται στο φιλότιμο και στις οικονομικές θυσίες των εργαζομένων. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι πολίτες δικαιούνται άμεση και ασφαλή προνοσοκομειακή φροντίδα, ενώ οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για την άσκηση των καθηκόντων τους και να μη χρειάζεται να καλύπτουν με προσωπικό κόστος τις ευθύνες της Πολιτείας.