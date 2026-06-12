Φωτιά ξέσπασε, πριν λίγη ώρα, σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα της Λαυρεωτικής.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Λαυρεωτική κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική.
Στο σημείο επιχειρούν 62 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα και δύο ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του δήμου Λαυρεωτικής Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 12, 2026