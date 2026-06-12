Φωτιά ξέσπασε, πριν λίγη ώρα, σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα της Λαυρεωτικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Λαυρεωτική κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχειρούν 62 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα και δύο ελικόπτερα.