Η Νότια Κορέα, μια χώρα που βρίσκεται διαρκώς στην αιχμή της τεχνολογίας και της ποπ κουλτούρας, κάνει ακόμη ένα βήμα προς το μέλλον της ψυχαγωγίας. Η Galaxy Corporation, εταιρεία που διαχειρίζεται μεγάλα ονόματα της K-pop όπως ο G-Dragon, εγκαινίασε στη Σεούλ το Galaxy Robot Park, το οποίο χαρακτηρίζεται ήδη ως το πρώτο θεματικό πάρκο ρομπότ στον κόσμο.

Σε έναν χώρο 16.500 τετραγωνικών μέτρων, ανθρωποειδή ρομπότ χορεύουν K-pop, ζωγραφίζουν πορτρέτα, πυγμαχούν και αλληλεπιδρούν με το κοινό, δημιουργώντας μια εμπειρία που μοιάζει βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Το μεγάλο «χαρτί» του πάρκου είναι οι συγχρονισμένες χορογραφίες K-pop. Ρομπότ ντυμένα με πολύχρωμα streetwear και περούκες εμφανίζονται στη σκηνή εκτελώντας απαιτητικές κινήσεις σε επιτυχίες του G-Dragon και του Taemin. Η πρεμιέρα εντυπωσίασε το κοινό με την ακρίβεια και την ταχύτητα των κινήσεων, αν και η τεχνολογία έδειξε και τις αδυναμίες της, όταν ένα από τα ανθρωποειδή παρουσίασε δυσλειτουργία και απομακρύνθηκε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια της παράστασης.

Παρά τα τεχνικά προβλήματα, το Galaxy Robot Park φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τη βιομηχανία του entertainment. Η εταιρεία σχεδιάζει περισσότερες από 1.000 ρομποτικές συναυλίες τον χρόνο, αλλά και διεθνείς περιοδείες με ανθρωποειδή performers. Το πιο φιλόδοξο σχέδιο αφορά Στη δημιουργία ρομπότ που θα μπορούν να δίνουν παραστάσεις ακόμη και σε δυσπρόσιτες περιοχές ή εμπόλεμες ζώνες, μέσω ενός συγχρονισμένου παγκόσμιου συστήματος προγραμματισμού.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το interestingengineering.com, το πάρκο δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική. Οι επισκέπτες συναντούν ρομποτικούς παρκαδόρους στην είσοδο, ρομποτικά σκυλιά που παίζουν στον εξωτερικό χώρο και έναν διαδραστικό ρομποτικό βραχίονα που σχεδιάζει πορτρέτα. Ανάμεσα στις πιο ιδιαίτερες εμπειρίες βρίσκεται και ένα ανθρωποειδές «ρομπότ- μοναχός», το οποίο προσεύχεται σε έναν ναό της Σεούλ, ενώ ένα ρινγκ πυγμαχίας επιτρέπει στους επισκέπτες να ελέγχουν ρομποτικούς μαχητές σε πραγματικό χρόνο.

Παρότι η K-pop θεωρείται ιδανικό πεδίο δοκιμών για τέτοιες καινοτομίες, πολλοί αναρωτιούνται αν τα ρομπότ μπορούν πραγματικά να αντικαταστήσουν το ανθρώπινο στοιχείο. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η επιτυχία του εγχειρήματος δεν θα εξαρτηθεί μόνο από την τεχνολογία, αλλά κυρίως από το αν τα ανθρωποειδή θα καταφέρουν να δημιουργήσουν συναισθηματικό δέσιμο με τους θαυμαστές.

*Εξωτερική φωτογραφία @Steve Jurvetson/Wikimedia Commons