Άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα προς την Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο πρόκειται να επηρεάσουν τη χώρα. Αιτία, όπως αναφέρει o κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, αποτελεί ο συνδυασμός τριών επιφανειακών βαρομετρικών συστημάτων (χαμηλό – υψηλό – χαμηλό), ενισχυμένων από τη μεταφορά αερίων μαζών στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Σύμφωνα με το AtmoHub, οι ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι που επικρατούν πάνω από τις πηγές σκόνης στην Αλγερία παρασύρουν σωματίδια, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο νέφος σκόνης που αναμένεται να κινηθεί προς τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες.

Η θερμοδυναμική δομή της ατμόσφαιρας πάνω από την Ελλάδα αναμένεται να περιορίσει τη σκόνη κυρίως στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας, με αποτέλεσμα να μην αναμένεται σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα κοντά στην επιφάνεια.

Όπως τονίζει σε ενημέρωσή του το AtmoHub, από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο, Τετάρτη 6 Μαϊου, η σκόνη θα αρχίσει να επηρεάζει τη Δυτική Ελλάδα, ενώ έως το τέλος της ημέρας το νέφος θα έχει επεκταθεί στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Την επόμενη ημέρα αναμένεται να επηρεαστεί και η Ανατολική Ελλάδα.

Επιπλέον, προς το τέλος της εβδομάδας υπάρχει πιθανότητα η εξέλιξη του φαινομένου να διαφοροποιηθεί, ανάλογα με τη μεταβολή των ατμοσφαιρικών συνθηκών.

Υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων γύρης στη Νότια Ελλάδα την Τρίτη

Εντωμεταξύ, όπως σημειώνει η επιχειρησιακή μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, αξιοποιώντας δεδομένα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus, η άνοιξη, και ιδιαίτερα ο Μάιος, στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από υψηλές συγκεντρώσεις γύρης στην ατμόσφαιρα, κυρίως από γρασίδι και ελιά, οι οποίες αναλόγως τους ανέμους που επικρατούν στην ατμόσφαιρα δύνανται να επηρεάζουν και περιοχές μακριά από τις πηγές εκπομπής.

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται η χωρική κατανομή των συγκεντρώσεων γύρης από ελιά και γρασίδι στην Ελλάδα για το μεσημέρι της Τρίτης 05 Μαΐου 2026 και ώρα 15:00. Αναμένονται υψηλής συγκεντρώσεις γύρης από ελιά στη Νότια Ελλάδα, και ιδιαίτερα στη Στερεά Ελλάδα, στη Νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στη Ρόδο, καθώς επίσης και σε νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στη Χαλκιδική. Οι συγκεντρώσεις γύρης από γρασίδι αναμένονται σε μέτρια επίπεδα σε όλη τη χώρα.