Ένα ακόμη τριήμερο έρχεται σε λίγο, εκείνο του Αγίου Πνεύματος, αφού η γιορτή πέφτει φέτος τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026.

Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος θεωρείται επίσημη αργία για τους δημόσιους υπαλλήλους, τους εργαζόμενους σε ΝΠΔΔ και στους ΟΤΑ. Ωστόσο, δεν ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες του ιδιωτικού τομέα που καθορίζονται από τη νομοθεσία. Παρ’ όλα αυτά, με βάση συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή τοπικές επιχειρησιακές συμφωνίες, για πολλούς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, η συγκεκριμένη ημέρα αντιμετωπίζεται ως αργία – ή έστω ως ημέρα με ειδικό καθεστώς.

Ποιοι εργαζόμενοι δεν εργάζονται του Αγίου Πνεύματος

Μεταξύ αυτών που δικαιούνται αργία σύμφωνα με ειδικές διατάξεις ή την ισχύουσα πρακτική, περιλαμβάνονται εργαζόμενοι σε τομείς όπως:

Βιβλιοπωλεία

Διαγνωστικά κέντρα

Εφημερίδες και περιοδικά (δημοσιογράφοι, τυπογράφοι, φορτοεκφορτωτές κ.ά.)

Κλινικές, οίκοι ευγηρίας και φροντιστήρια

Ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς (τεχνικοί, ραδιοηλεκτρολόγοι)

Εργοδηγοί, σχεδιαστές και χειριστές βιομηχανικών μηχανημάτων

Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας και καταστημάτων

Λατομεία, τεχνικά έργα και επιχειρήσεις πετρελαιοειδών

Καπνοβιομηχανίες και ξυλεμπορικά καταστήματα

Πρακτορεία ναυτιλιακά, ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά

Θυρωροί

Φωτοστοιχειοθέτες

Εκπαιδευτικοί φροντιστηρίων (μέσης, ανώτερης, ανώτατης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών)

Σε πολλές περιπτώσεις η αργία εφαρμόζεται και βάσει τοπικού εθίμου ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων.

