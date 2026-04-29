Το Taste Atlas εκθειάζει την Κρήτη και τα τοπικά της εδέσματα, αναδεικνύοντας τη γαστρονομική παράδοση του νησιού μέσα από τις διεθνείς κατατάξεις του.

Το αντικριστό, τα κρασιά, η γραβιέρα Κρήτης, η σφακιανόπιτα, ο ντάκος, η μυζήθρα, τα καλιτσούνια (αλμυρά και γλυκά) και το αγνό παρθένο ελαιόλαδο, είναι μερικά από τα στοιχεία της κρητικής κουζίνας που αναδεικνύει η πλατφόρμα.

«Ο Μάιος είναι μια από τις καλύτερες περιόδους για να επισκεφθείτε την Κρήτη. Το νησί, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Ελλάδας, προσφέρει σταθερό, ζεστό καιρό, μεγάλες ημέρες και καταπράσινα τοπία που δεν έχουν ακόμη ξεραθεί από τη ζέστη του καλοκαιριού», αναφέρεται σε ανάρτηση του Taste Atlas στο Instagram.

«Η γαστρονομική κουλτούρα της Κρήτης διαμορφώνεται από τη γη και τη θάλασσα. Η κουζίνα βασίζεται σε απλά, τοπικά υλικά, ελαιόλαδο, άγρια βότανα και παραδοσιακές μεθόδους μαγειρέματος. Συνηθισμένα πιάτα περιλαμβάνουν τον ντάκο, που παρασκευάζεται με φρυγανιές κριθαριού, ντομάτες και μαλακό τυρί όπως η μυζήθρα, καθώς και αρνί μαγειρεμένο σε χαμηλή θερμοκρασία με βότανα».

Στη συνέχεια, όπως αναφέρεται «τα πρωινά ξεκινούν συνήθως με ελληνικό γιαούρτι και μέλι ή αρτοσκευάσματα όπως η μπουγάτσα, γεμισμένη με κρέμα ή τυρί. Οι τοπικοί παραγωγοί σε όλο το νησί παράγουν τυριά όπως η γραβιέρα και η μυζήθρα, τα οποία χρησιμοποιούνται στην καθημερινή μαγειρική ή σερβίρονται μόνα τους».

«Τον Μάιο, τα υλικά είναι της εποχής, οι θερμοκρασίες είναι ανεκτές και το νησί είναι αισθητά λιγότερο πολυσύχναστο από ό,τι στην καρδιά του καλοκαιριού, καθιστώντας την περίοδο αυτή ιδανική για επίσκεψη».