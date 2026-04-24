Το Taste Atlas έχει γίνει πολλές φορές viral με τις λίστες του, καθώς αναδεικνύει τη γαστρονομία διαφορετικών χωρών μέσα από τις εμπειρίες ανθρώπων που ταξιδεύουν και δοκιμάζουν τοπικές κουζίνες. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί κατατάξεις που καλύπτουν περιοχές από την Ασία και την Αμερική μέχρι τη Σκανδιναβία και την Αφρική.

Σε μία από τις πιο πρόσφατες λίστες του που αφορά τα παραδοσιακά φαγητά, ένα ελληνικό πιάτο καταφέρνει να ξεχωρίσει εξασφαλίζοντας μια θέση στο top 10 της κατάταξης.

Πρόκειται για το κοντοσούβλι, το οποίο βρίσκεται στη θέση 8. «Το κοντοσούβλι αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής υπαίθριας μαγειρικής, με ρίζες στις λαϊκές συναθροίσεις, τις γιορτές και την παράδοση του ψησίματος τα Σαββατοκύριακα».

Όπως γράφει το Taste Atlas εξηγώντας για τη μοναδικότητα του συγκεκριμένου φαγητού: «Πρόκειται ουσιαστικά για μεγάλα κομμάτια κρέατος, παραδοσιακά χοιρινού, αλλά μερικές φορές και αρνιού, κατσικιού ή κοτόπουλου, που καρφώνονται σε ένα μακρύ μεταλλικό σουβλάκι και ψήνονται αργά πάνω σε κάρβουνα. Σε αντίθεση με το σουβλάκι, όπου το κρέας κόβεται σε μικρούς κύβους, το κοντοσούβλι χρησιμοποιεί μεγαλύτερα κομμάτια που παραμένουν ζουμερά κατά τη διάρκεια του αργού και σταθερού ψησίματος. Η γεύση του βασίζεται λιγότερο σε πολύπλοκα καρυκεύματα και περισσότερο στην τεχνική: στο σωστό κόψιμο του κρέατος, στο υπομονετικό μαρινάρισμα, στον προσεκτικό έλεγχο των κάρβουνων και στο αργό γύρισμα πάνω από τη φωτιά.

Η προετοιμασία ξεκινά με την επιλογή του κατάλληλου κομματιού. Η χοιρινή σπάλα, ο λαιμός ή τμήμα από το μπούτι είναι οι πιο συνηθισμένες επιλογές, καθώς περιέχουν την ιδανική αναλογία λίπους και συνδετικού ιστού. Κατά το ψήσιμο, το λίπος λιώνει και βοηθά ώστε κάθε κομμάτι να παραμένει ζουμερό. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν αρνίσιοι ώμοι ή πλευρές, αν και αυτά τα κομμάτια είναι πιο διαδεδομένα σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου».

Το φαγητό που κέρδισε την πρωτιά

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Παραγουάη με την παραδοσιακή συνταγή Βόρι-Βόρι.

Πρόκειται για μια κοτόσουπα με μεγάλα κομμάτια κοτόπουλου, λαχανικά, καρυκεύματα και μικρά ζυμαρικά από αλεύρι καλαμποκιού και παραδοσιακό τυρί. Το κοτόπουλο σιγοβράζει μαζί με κρεμμύδια, ντομάτες, πιπεριές και βότανα, μέχρι να μαλακώσει το κρέας και να δημιουργηθεί ένας αρωματικός, χρυσαφένιος ζωμός. Παράλληλα, τα ζυμαρικά παρασκευάζονται αναμειγνύοντας αλεύρι καλαμποκιού με τριμμένο τυρί Παραγουάης και πλάθονται σε μικρές μπάλες με το χέρι. Μόλις ο ζωμός αποκτήσει πλούσια γεύση, προστίθενται στην κατσαρόλα, βυθίζονται αρχικά και στη συνέχεια ανεβαίνουν στην επιφάνεια όταν μαγειρευτούν, συμβάλλοντας στο δέσιμο της σούπας.

Αν και η κλασική εκδοχή του πιάτου βασίζεται στον συνδυασμό κοτόπουλου, τυριού και καλαμποκιού, υπάρχουν αρκετές παραδοσιακές παραλλαγές. Σε ορισμένα νοικοκυριά συναντάται εκδοχή με βόειο κρέας, ενώ αλλού προτιμάται το vori vori blanco, μια πιο κρεμώδης μορφή που περιλαμβάνει γάλα ή επιπλέον λίπος στον ζωμό. Στις αγροτικές περιοχές συχνά προστίθενται κομμάτια καλαμποκιού, που δίνουν πιο γλυκιά γεύση και πιο γεμάτη υφή στη σούπα. Οι σύγχρονες παραλλαγές μπορεί να περιλαμβάνουν αυγό ή βούτυρο στη ζύμη των ζυμαρικών για πιο πλούσια υφή, ενώ ορισμένοι προσθέτουν τσίλι για πικάντικο αποτέλεσμα, χωρίς αυτό να αποτελεί μέρος της παραδοσιακής συνταγής, σύμφωνα με το Taste Atlas.